Qué traen los kits para el voluntariado por la visita del papa León XIV

Los voluntarios que ayudarán en la visita del papa León XIV recibieron sus kits de participación. Se trata de materiales para cuidarse y facilitar las tareas que deberán realizar durante las actividades masivas que se realizarán en Luján o en la Ciudad de Buenos Aires.

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Visita del Papa: qué traen los kits para los voluntarios

Cada uno de los kits que recibieron los voluntarios cuenta con:

Una credencial identificatoria

Tarjeta SUBE habilitada para los traslados vinculados al voluntariado entre el 6 y el 13 de noviembre

Gorra para el sol

Botella para el agua

Un rosario, todos fueron elaborados por familias vinculadas al Movimiento Apostólico de Schoenstatt.

Una remera

Pulsera identificatoria que se deberá colocar recién al comenzar las funciones de voluntariado, ya que no se la podrán sacar hasta terminar las actividades.

La distribución de los kits se realizó en dos puntos: el Regimiento de Patricios, para los voluntarios de Buenos Aires y quienes se anotaron para ambas sedes, y el Club El Ateneo, en Luján, para quienes eligieron voluntarias exclusivamente en la ciudad bonaerense.

Los rosarios de los kits fueron hechos por familias del Movimiento de Schoenstatt

En ambos sitios se realizó un operativo para verificar las inscripciones, entregar las credenciales, organizar la entrega de las remeras por talle y distribuir las mochilas de los kits.

¿Es necesario inscribirse para participar en las misas del Papa?

Las inscripciones para participar de las diferentes actividades del Papa están abiertas desde el jueves 8 de octubre en el sitio oficial de la Visita del Papa y son gratuitas. En algunos casos era obligatorio inscribirse porque se le asignaba un lugar a cada participante, pero la posibilidad finalizó el 28 de octubre, como:

Acreditación de los sacerdotes que quieran concelebrar

Inscripción de personas con discapacidad, con su acompañante

Inscripción para el encuentro de los jóvenes con el Santo Padre

En el caso de las misas, la inscripción es recomendada y sigue abierta, pero el acceso es libre y gratuito. El sitio para anotarse es el siguiente:

El público general podrá acercarse a las postas para seguir de cerca las misas desde las pantallas gigantes.