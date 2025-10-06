Atacaron en patota a un joven en Santa Teresita y lo mataron: los 7 acusados que irán a juicio y las pruebas en su contra

El crimen de Tomás Tello fue un asesinato con características similares al de Fernando Báez Sosa. Ocurrió el 1 de enero de 2024 en Santa Teresita, donde el joven de 18 años fue atacado brutalmente por una patota. Hoy, se confirmó que los siete acusados irán a juicio en el Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores, a cargo del juez Antonio Severino.

Se confirmó el juicio oral por el crimen de Tomás Tello en Santa Teresita

Los pasos a seguir para que el Juicio Oral por el crimen de Tomás Tello se efectivice tienen que ver con las pruebas que presentarán, primero, la fiscalía, luego la querella y, finalmente, las defensas de los acusados. Para esto, hay un tiempo de tan solo 10 días.

Por otro lado, desde el juzgado aún no se confirmó la fecha del juicio. Esto será luego de que se presenten las pruebas pertinentes. Es decir, habrá una audiencia en donde el juez, abogados querellantes y defensa determinarán qué elementos se mostrarán en el proceso judicial y cuáles no.

Cómo ocurrió el crimen de Tomás Tello en Santa Teresita

En plena víspera de año nuevo, a Tomás, de 18 años, lo sorprendieron un grupo de siete personas en la Costanera de Santa Teresita y la calle 38, mientras él se encontraba con su primo y la novia.

Lo persiguieron hasta la calle 44 N°124, donde la víctima ya no pudo escapar. Lo acorralaron, le dieron golpes y lo atacaron de forma bestial hasta asesinarlo con una botella, provocándole una herida mortal.

La fiscalía que lleva a cargo la investigación cree que el plan para matarlo lo llevó a cabo Damián Kopelian, "El Kope", en venganza por haber sido echado de una supuesta fiesta que habría hecho Tomás el 23 de diciembre de 2023.

Quiénes son los detenidos y cuál es su situación legal

Si bien hay siete acusados, solo cinco tienen prisión preventiva. Kopelian, de 21 años, está imputado por homicidio agravado y se encuentra en la Unidad Penitenciaria 6 de Dolores. Federico Gonzalo Brandán (22), Nicolás Roberto Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29) están acusados de ser partícipes primarios necesarios. Brandán se encuentra en la Unidad 9 de La Plata; Amestoy en la Unidad 5 de Mercedes; y Ochoa también Dolores. Lucas Carrillo es otro de los detenidos y está acusado de ser partícipe primario. Se encuentra en la Unidad 37 de Barker.

Los otros dos están en libertad y son Dylan Morel y Alexis González, ambos de 18 años, acusados de ser partícipes secundarios.