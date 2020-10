El hijo de Ricardo Fort lanzó repudiables comentarios sobre la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Criticó a quienes lo hacen y cuestionó la vestimenta de la gente. El joven de 16 años no tardó en recibir críticas de su seguidores, quienes le recordaron que él es heredero de una fortuna dejada por su padre, fallecido por problemas de salud el 25 de noviembre del año 2013.

“Pónganse en el lugar del otro. Ponele que vos tenés un terreno, no sos hiper mega millonario, vivís bien pero porque laburás, te rompés el orto. Hacés lo que querés con tu terreno porque es propiedad privada, y con eso vivís, mantenés a tu familia, y viene alguien y te roba el 50% del terreno", manifestó Felipe Fort, quien es muy activo en sus redes sociales.

Tras sus críticas, Felipe Fort fue repudiado en redes sociales

El hijo de Ricardo Fort fue a fondo contra quienes realizaron la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires: "Ese porcentaje ya no lo podés usar y ahora estás teniendo una ganancia del 50% de lo que tenías antes. Pónganse en el lugar del otro“. Tras este comentario, los usuarios de las redes sociales cuestionaron su actitud y le respondieron con un contundente mensaje.

Sin ir más lejos, un usuario le manifestó a Felipe Fort que no hable desde adentro de "un Roll Royce": “Todo bien, pero qué fácil decirlo vos, cuando estás forrado en guita. Qué fácil decirlo vos cuando si te querés comprar el auto más caro lo comprás si querés. Qué fácil que lo diga alguien que vive en una mansión y tiene casas en todo el mundo”.

Felipe Fort, contra la vestimenta de quienes realizan la toma de tierras

“Amigo, son de manual. Ojalá tuviera casas en todo el mundo. No vengan a decir lo de siempre, den argumentos. Si realmente estás de acuerdo, deberías tener algunos. La mujer que trabaja en mi casa tiene un hijo enfermo, paga alquiler, paga todo, viene a trabajar todos los put* días y la ayudamos con todo lo que podemos, y aún así la mina no va a tomar tierras para no pagar el alquiler”, explicó Felipe Fort, quien cerró su descargo cuestionando la vestimenta de quienes realizan tomas de tierras.

“Hoy lo hablé con ella (la empleada doméstica) y me dijo: ‘claro, para eso voy yo con toda mi familia, tomamos un terreno, nos hacemos una casa de chapa, no pagamos alquiler, y lo que no gasto en eso lo uso en un celu y ropa nueva. ¿No viste como están vestidos todos los que toman tierras? Todo de Nike’. Existe la propiedad privada pá, sino todo sería un caos terrible", sentenció el hijo de Ricardo Fort. Sus comentarios no fueron inadvertidos por la sociedad, que en gran parte le hizo saber su malestar.