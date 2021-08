Habló el alumno que discutió con la profesora y complicó a TN: "Ella sabía cosas que yo no"

El estudiante contó qué fue lo que ocurrió dentro del aula y cuál fue la pregunta que hizo enojar a la profesora en La Matanza.

Una de las noticias repetidas en los grandes medios de comunicación fue lo ocurrido con la docente Laura Radetich en la Escuela Técnica N°2 María Eva Duarte de Ciudad Evita, en la municipalidad de La Matanza, tras la discusión que se hizo viral con un alumno. Días después, en diálogo con Todo Noticias (TN), el joven estudiante de 16 años, llamado Jeremías, rompió el silencio, se refirió a lo sucedido en aquella aula y despejó algunas dudas tras el debate que ocupó todos los canales de televisión.

Con tranquilidad y hasta con risas de por medio, manifestó: "Fue un debate divertido, más que enriquecedor diría yo. Ver como una profesora se vuelve loca por una pregunta... No es normal pero fue lo que pasó. Estuve calmo, sino es un loquero, si todos gritan parece un jardín de niños". Pero, ante la sorpresa del cronista y su familia, admitió: "Se aprende de algo así, a estudiar. Sentí que me faltaba información. En ese momento, en algunas cosas, ella sabía cosas que yo no".

Además, tras las consultas del periodista, Jeremías expresó: "Lo primero que sentí, cuando me enteré del video, es que se iban a tomar represalias con nosotros. Hacia mí o el que hizo el video. Por suerte se hizo masivo y se desvió el foco, que era por qué enseñaba así". Y sobre el momento, dijo: "Mientras que charlábamos con la profesora, pensaba qué decir para tranquilizarla. Le pregunté qué opinaba sobre la situación actual y no me contestó".

Acerca de la grabación de un compañero, el joven contó que ya hacía 20 minutos que se daba el intercambio cuando comenzaron a filmar la situación y que se escuchaba en las otras aulas. Recordemos que tras lo sucedido y la viralización de la situación, la docente Radetich fue suspendida momentáneamente de sus funciones por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Además, la Jefatura distrital de La Matanza de la Dirección General de Cultura y Educación abrió un sumario para investigar el hecho y se analizará la suspensión definitiva.

Por otro lado, se conoció un audio en Radio Con Vos donde la docente que increpó al estudiante lo acusa de "macrista" y asegura que la "pinchó" para que hable de la gestión de cuatro años de Mauricio Macri, logrando la explosión que se ve en la filmación. "Me puedo quedar sin laburo, voy a tener que buscar un abogado", aseguró molesta por la situación.

La nota completa: