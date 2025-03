Moda invierno 2025: vuelve un accesorio de los 80 que va a ser furor esta temporada.

Un accesorio que fue furor en la década del '80 va a volver este invierno 2025. Como siempre ocurre en el mundo de la moda, las tendencias se vuelven cíclicas y aquellas cosas que pensamos que nunca más iban a volver a usarse, vuelven a ponerse de moda de un día para el otro. Esta vez, se trata de uno que había vuelto a ponerse de moda años atrás y que quizás tengas en tu placard.

Este accesorio son las polainas, conocidas como "leg warmers" (calentadoras de piernas) en inglés. Se volvieron virales en las redes sociales de moda como Pinterest y se espera que sean furor esta temporada invernal. Pueden venir en varios colores y tipos de tela, aunque es ideal que sean de lana, para que sean más abrigadas.

Durante el otoño y el invierno, las polainas se usan arriba de medias can can, ya sea que las uses con vestidos, shorts o polleras. Además, las podés combinar con zapatos como mocasines, borcegos o bien zapatillas. Es ideal que tengas un par en color negro y otro en gris, blanco, beige o marrón, para que combinen con todo, aunque también podés optar por polainas de colores para darle un toque único a tus looks.

Cómo combinar polainas este invierno 2025

Polainas, accesorio en tendencia para este invierno 2025.

Pocas la tienen en su placard: la prenda que este invierno 2025 va a ser tendencia y no puede faltarte

Existe una prenda que va a ser tendencia este invierno 2025 y que muchas mujeres en Europa ya están usando. Tras los desfiles de la Fashion Week 2025, esta prenda volvió a ponerse en tendencia y se espera que esta temporada invernal sean furor. Se trata de un básico que quizás tengas en tu placard, que además, también se puede usar perfectamente en otoño y primavera.

En invierno, la mayoría de las mujeres optan por jeans, joggins o calzas. Sin embargo, hay quienes se animan a usar medias térmicas, de lana o can can con polleras y vestidos. La prenda que va a estar de moda este invierno son las maxi faldas, perfectas para combinar con suéteres, chaquetas y tapados largos.

Pueden ser de cualquier tela, aunque las que van a estar en tendencia son las polleras largas hasta el piso de satén, una tela muy elegante que levanta cualquier outfit. Se recomienda tenerlas en tu armario cápsula de prendas básicas, en color negro y blanco, aunque también se van a estar viendo mucho en tonos marrón, beige, gris, verde oliva, bordó y azul marino, colores que serán tendencia este invierno. Los podés combinar con botas, zapatillas, borcegos o stilettos.

Chau remeras y tops: la prenda en tendencia para este invierno 2025

Se acerca el invierno 2025 y ya se sabe cuál es la prenda que va a reemplazar a las remeras y tops. Las remeras y tops son la parte de arriba más elegida por la gran mayoría de las mujeres, no solamente por ser un básico, sino también por su comodidad. Mientras las remeras son más largas y tienen un corte más tradicional, los tops se usan más que nada para armar outfits nocturnos, ya que son mucho más cortos. Sin embargo, una nueva prenda los reemplazará.

Tras los desfiles de la Fashion Week, que se celebró en varios países de Europa, se estuvo viendo una prenda en especial que va a ser furor durante esta nueva temporada invernal. Se trata de las camisas, pero no cualquiera, sino de colores. Durante los últimos meses, se estuvieron viendo en redes sociales como Pinterest las camisas en colores como amarillo pastel, rosado, blanco y celeste, tanto en modelos lisos como a rayas.

Estas camisas son perfectas para combinar con jeans, shorts, polleras o calzas. Levantan cualquier look y le dan un toque más elegante, sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Además, se pueden combinar con zapatos como botas, mocasines, o bien zapatillas para cortar con tanta formalidad y darle un aire más descontracturado.