Hay argentinos en el Récord Guinness y uno es ella: la historia de Gabriela y Víctor, la pareja con más tatuajes en el mundo

Ella es argentina y él uruguayo. No buscaron participar del Récord Guinness, sino que los vinieron a buscar desde Inglaterra luego de verlos en Internet en el año 2014. Después de una competencia con otras parejas para ingresar en el mítico libro, fueron reconocidos como las personas con más tatuajes en el mundo. En el Día del Tatuaje, cómo es la vida después de un Récord Guinness y qué hacen año a año para mantenerlo.

Un uruguayo y una argentina (que entre ambos suman 105 modificaciones corporales) se cruzaron en diferentes momentos de su vida hasta que finalmente se unieron en matrimonio en Argentina. Como si hubiera estado escrito en el cielo -o tatuado en la piel-, Gabriela (con el 70% de su cuerpo tatuado) y Víctor (con el 90%) pasaron de conocidos, a casi inquilino y dueña hasta llegar a ser pareja. Los une el amor, pero también lo que ellos describen como un "vínculo inigualable", casi como si se conocieran de otra vida. La tinta en sus pieles es, además de importante, algo que los une para la posteridad: ganaron juntos un Récord Guinness mundial por ser la "Pareja Casada Más Modificada del Planeta".

Víctor nació en Uruguay hace 53 años y siempre quiso llenarse de tatuajes. El primero fue el ‘FUCK’ en las falanges de su mano izquierda, que, como él mismo describe, "fue hecho a la vieja usanza: agujas atadas y tinta Pelikan”. A los 16 años entró a la escuela de Comunicaciones del ejército uruguayo y la reacción de sus superiores fue inolvidable: “Un sargento en formación ordenó mostrar las manos para controlar la higiene y pensaba que mis letras eran suciedad o algo escrito con lapicera. Me tuvo horas haciendo flexiones de brazo para que se borraran, pero su lógica no le funcionó: no solo no se borró, sino que se multiplicaron”, expresa entre risas.

Esta expresión artística surgió, desde el primer momento, de la mano de sus vínculos afectivos: “Siempre me tatué entre amigos. Salí del ejército y, luego de que falleciera mi madre, emprendí un viaje a Brasil donde conocí a mi maestro Marcelo Trilha. Gracias a él comencé a tener conocimientos o introducción de lo que era el tatuaje”, recuerda, sobre una de sus primeras travesías, allá por 1993.

Victor y Gabriela describen el tatuarse como un efecto contagio, como si una vez, luego de hacerse el primero, les fuera imposible no tatuarse uno tras otro: “El primer tatuaje que me hice fue a los 15 años, ya hacía tiempo que quería experimentar qué se sentía aparte de querer tenerlo; fue una rosita pequeña en un pecho. Cuando lo estaba terminando ya estaba pensando en realizarme el segundo, que fueron unas plumas indias. En ese momento mi apodo en mi ciudad natal, ‘Rosario State’, era "la india"; me sentía identificada con ellas”, grafíca Gaby.

Pero no es la única forma en que definen su relación con el arte corporal: “El tatuaje lo es todo para mí, convivo con él hace muchísimos años y me ha llenado de satisfacciones”, explica Víctor. Por su parte, Gaby los entiende de un modo más metafórico, una especie de álbum de recuerdos plasmado en la piel: “Los tatuajes significan la vestimenta elegida para que me acompañe toda la vida. Hablan de mi personalidad, de mis afectos, valores, viajes, recordándome momentos vivídos y a las amistades y artistas que los realizaron”.

Los Récord Guinness existen desde 1955, cuando se lanzó el primer libro al respecto, para la Navidad de ese año. En ese entonces solo podía conseguirse en el Reino Unido pero, a partir del año siguiente, comenzó a convertirse en lo que es hoy: una publicación en venta en más de 100 países y traducida en unos 23 idiomas, además de varios programas televisivos alusivos al premio.

Podría decirse que Víctor y Gabriela hicieron un recorrido similar, desde 2014, cuando inauguraron la categoría en nombre de ellos y hasta hoy siguen invictos en la misma: “Nosotros nunca buscamos lo del Récord Guinness sino que ellos nos encontraron a nosotros por Internet y nos ofrecieron competir con otras parejas modificadas del mundo por el premio a la categoría ‘Pareja Casada Más Modificada del Planeta’, del cual resultamos ganadores”, recuerda Gaby, quien también se define como bodypiercer y showwoman.

Gracias a esa premiación, el mundo los conoció a ellos y ellos conocieron el mundo: “Favoreció mucho con la publicidad masiva que nos dió a conocer al mundo, bastantes viajes, trabajo y muchísimas amistades. Ese premio a nuestra pasión por el arte corporal nos cambió bastante la vida, nos ha llenado de alegría y conocimientos a los dos. Mi sueño de pequeño era viajar y gracias a ese reconocimiento hemos recorrido muchos países, alrededor de 26, entre ellos China, Estados Unidos, Rumania, Francia, Italia, España y casi toda Latinoamérica”, destaca Victor, que hace 29 años es faquir -artista de circo- y showman.

Gaby también considera que el galardón los cambió: “Potenció mi vida y nos abrió las puertas del mundo, nos dio la posibilidad de viajar mucho y poderles presentar nuestro show de suspensión corporal a otras culturas, a otros países. Disfrutamos mucho eso, aparte de que nos dio mucha expansión laboral y cognitiva”, cuenta.

El récord es algo anecdótico, al igual que la mayoría de los hechos vividos juntos: “Podríamos decir que nuestra vida es una anécdota. Cuando conocí a Víctor él era un libro de anécdotas, no podía tener tantas para los años que tenía pero todas eran verdad, las pude comprobar al unirme a él, pasé a ser parte de más anécdotas”. Sin embargo, el reconocimiento le mueve algo más: “Para mí es un re orgullo haber obtenido el premio, siento que se valoró el haber sido fieles y auténticos con lo que nos gusta y el estilo de vida que elegimos”, explica.

¿Es el tatuaje lo que unió a Victor y Gaby? Mayoritariamente, pero parece que ella tuvo que “remarla” bastante: “Cuando conocí a Víctor tuve que trabajar un poco para conquistarlo, fue en un encuentro de motos. Pero después las vueltas de la vida lo llevaron a que se hospede en mi casa (su amigo y mi amiga salían juntos) y de ahí no se pudo escapar. Desde ese momento nunca más nos separamos, hace ya 26 años estamos juntos”, relata sonriendo. Por su parte, Victor lo resume en que ella es una de las satisfacciones que el tatuaje le ha dado en la vida.

Nunca dejaron de tatuarse. El último que sumaron a sus cuerpos fue hecho en la convención de tatuajes de Milán; es el mismo en ambos: la bandera de Italia, hecha luego de asistir a “Il show del record”, conducido por Jerry Scott, donde volvieron a premiarlos por el récord que, hasta hoy, mantienen mundialmente, ya que año a año aumentan la cantidad de modificaciones corporales realizadas en su piel.

Los tatuajes no son la única pasión que los une: Gaby y Víctor aman tanto la tinta como los animales. Es por eso que tienen en su casa el “Santuario de Animales Rescatados”. Un hogar donde, según relata ella, alimentan y dan cariño a 97 “consentidos y malcriados que “solo tienen que ser felices”.

También disfrutan de aconsejar a quienes quieren pero temen hacerse un tatuaje. Gaby lo piensa desde el lado de analizarlo bien antes de hacerlo: “Ante todo si querés realizarte un tattoo es conveniente buscar un artista responsable que trabaje correctamente, en términos de asepsia, materiales, pigmentos, etcétera. Elegir bien el diseño para no arrepentirse y si pensaste todo eso seguro ya se fue el miedo porque es más fuerte las ganas de tenerlo”. En cambio la forma de fomentar el tatuarse en el caso de Víctor se parece más a quitarse rápido una curita: “A quien tema tatuarse le diría que todo llega en el momento preciso. Si tiene miedo que se compre un perro y se vaya a tatuar, no duele, se disfruta”, cierra.

¿Dónde conocer su trabajo?

Estudio de tatuajes “Querubín Tatto Studio” ubicado en C.A.B.A: Sarandi 115, a 100 metros del Congreso de la Nacion.

Suspensiones corporales "El Querubín from hell"

Instagram: @victor_h_peralta ó @querubintattoostudio

Facebook: @victorh.peralta