Es argentina, a los 17 descubrió su vocación y ahora encabezará el Coro Sinfónico de Londres

Mariana Rosas será la primera mujer en asumir este puesto y estará al frente de más de ciento cincuenta artistas. Hija de una pareja que se conoció en un coro, empezó a estudiar música con apenas 9 años. Luego de 8 años ya estaba dirigiendo la batuta.

Mariana Rosas, la experta en música nacida en Banfield, se sorprendió cuando se enteró que fue elegida como la próxima directora del Coro Sinfónico de Londres. Muchas veces lo había soñado: desde que a los 17 años tomó la batuta por primera vez ya sabía que no se iba a poder separar más de la música y ese era su lugar. A partir del 1 de agosto, será la primera mujer encargada de liderar y coordinar al grupo selecto de 160 artistas y pasará a formar parte de la historia del coro de la capital inglesa, que acumula medio siglo de trayectoria.

La conexión de Mariana con la música está presente desde su infancia, y hoy, mirando hacia atrás, este desenlace parecía inexorable. La primera persona en dirigirla fue una mujer, y sus padres se conocieron además en un coro que también era dirigido por una mujer. “Empecé a estudiar música de chiquita, a los 9 años, en el Conservatorio Juliana Aguirre de Banfield. Ahí aprendía piano y cantaba en el coro de niños”, le contó a El Destape la directora de 36 años.

Por eso, siempre le resultó natural fue ver a una mujer ocupando ese lugar, y por eso nunca sucumbió ante el avasallante clamor del patriarcado que pretende, entre otras cosas, vedar a las mujeres de puestos de autoridad. A los 17 años dirigió un coro por primera vez y fue como un flechazo: las dudas se disiparon y supo que quería ser directora, así que al terminar la secundaria estudió dirección coral en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Poco a poco, su talento y dedicación le permitieron acceder a experiencias enriquecedoras en otros países y pudo trabajar como directora invitada en Italia, Dinamarca, Canadá y Suiza.

Mariana admite que cuando le comunicaron la noticia sintió una gran emoción, pero que más allá de su deseo de conseguir el puesto y su notable experiencia, no estaba confiada. “Obviamente cuando uno se presenta a un trabajo es porque le parece que hay alguna posibilidad de que te lo den, pero en mi caso me parecía demasiado bueno para ser cierto, así que cuando me lo ofrecieron fue una sorpresa enorme y una alegría inmensa”, subrayó

Por otro lado, reconoció que inmediatamente cayó en la cuenta de los nuevos (y grandes) desafíos que este rol trae consigo, y definió ese momento como “una mezcla de sensaciones”. “Es una cosa buenísima pero a la vez requiere mucha responsabilidad, entonces también aparecieron los nervios y las dudas sobre cómo va a ser el día a día”, se sinceró.

“Mi trabajo consiste en preparar a los músicos para los conciertos”, contó Mariana y agregó que trabajan con “obras de largo aliento dentro de la música clásica, las cuales son ejecutadas por coros y orquestas”. Al profundizar en cuáles serán específicamente sus próximas tareas, la apasionada artista explica que las responsabilidades que asumirá combinan una parte netamente musical con otra más relacionada con la gestión que también disfruta.

“Tendré que organizar el tiempo de ensayo en el año, verificar si se necesitan preparadores vocales, asistir y colaborar con el director de la orquesta cuando llegue el primer ensayo junto al piano, tomar las audiciones, invitar a directores para que participen del equipo, y crear lazos con otras orquestas para hacer conciertos en conjunto”, amplió.

A todo ritmo hacia Inglaterra

En 2018 viajó a Inglaterra para hacer una Maestría en Dirección Coral en la Universidad de Birmingham, y al finalizar comenzó a aplicar a trabajos. Sin siquiera sospecharlo, se acercaría cada vez más a un sueño impensado.

“En 2021 trabajé por primera vez con el Coro Sinfónico de Londres como directora invitada, y a principios del 2022 me eligieron como directora asociada”, narra la música, y recuerda que a finales del año pasado, cuando el entonces director Simon Halsey anunció que se retiraba, las autoridades iniciaron el proceso para reclutar un nuevo sucesor.

Para formar parte de dicho proceso, los aspirantes debían enviar su currículum junto a una carta de presentación y un proyecto en el cual se plasmara la visión que tenían del coro. A esa primera instancia se presentaron 45 personas, y conforme avanzaron las instancias quedaron ocho que debieron participar de un ensayo.

“Eso sucedió a principios de este año y después del ensayo, a los que pasamos esa etapa, nos invitaron a una entrevista con un panel integrado por miembros del Consejo del Coro, es decir, el organismo que gobierna el Coro. Me presenté y hace dos meses me avisaron que había quedado seleccionada”, recuerda Rosas aún emocionada.

El futuro melódico

A partir del próximo mes, Rosas estará al frente de lo que será una temporada “súper completa” en la cual tienen planeado hacer muchas obras y trabajar con un montón de directores.

“Lo primero que me toca dirigir es una obra que se llama Los planetas de Gustav Holst, como parte de las PROMS, que son un ciclo de conciertos de verano en el Royal Albert Hall que organiza la BBC”, detalla la artista.

A su vez, el coro también participará de un proyecto de gospel con André Thomas, uno de los directores asociados de la Sinfónica británica, y más adelante Mariana los preparará para interpretar Elías de Felix Mendelssohn, junto a Antonio Pappano, que también formará parte del directorio de la Orquesta Sinfónica de Londres.

Además, harán Carmina Burana, la Tercera Sinfonía de Mahler, y el Te Deum de Anton Bruckner. La agenda continúa llenándose de presentaciones, y todo indica que continuará así durante un largo tiempo. “Así que se viene un año súper cargado y esperamos que con mucha música”, expresa con entusiasmo la flamante directora argentina.