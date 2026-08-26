Tarjeta SUBE: el saldo negativo en trenes, colectivos y subtes en agosto 2026

El saldo negativo de la Tarjeta SUBE continúa vigente en agosto 2026 y permite a los pasajeros realizar un viaje cuando se quedan sin crédito suficiente para abonar el transporte. El monto disponible depende del medio utilizado y tiene distintos topes para colectivos, subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Actualmente, el límite de emergencia es de $ 1200 para colectivos y el Subte porteño, mientras que en los principales servicios ferroviarios metropolitanos llega a $ 650. La excepción es la Línea Urquiza, que mantiene un saldo de emergencia de $ 480.

¿De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en agosto 2026?

Para los colectivos, el saldo de emergencia alcanza los -$ 1200. El límite se aplica a los servicios que utilizan SUBE, incluidos las unidaes que circulan por el AMBA. Con el valor actual del boleto mínimo de las líneas nacionales, de $ 742,81, ese crédito permite cubrir un pasaje.

En los colectivos de jurisdicción provincial del conurbano bonaerense, el boleto mínimo asciende a $ 1111,19. Por eso, los $ 1200 de saldo de emergencia apenas superan el costo de un viaje mínimo.

En el Subte de la Ciudad de Buenos Aires, el límite también es de -$ 1200. Sin embargo, el valor actual del pasaje inicial es de $ 1684, por lo que el crédito de emergencia ya no alcanza para completar un viaje cuando la tarjeta comienza con saldo cero.

En los trenes metropolitanos, el saldo de emergencia es de - $ 650 para las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur. El mismo monto se aplica al Tren del Valle.

La Línea Urquiza tiene una situación diferente: conserva un saldo negativo de -$ 480. El sistema oficial de SUBE indica que este valor se actualizará cuando finalice el recambio tecnológico de los molinetes de esa línea.