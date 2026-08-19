Nuevo golpe al bolsillo: el transporte público en el AMBA vuelve a subir en septiembre

A partir del primer día de septiembre, trasladarse en colectivo por la región metropolitana resultará más costoso debido a un nuevo aumento tarifario que se ubicará entre el 4,1% y el 4,3%. Este mecanismo de ajuste toma como base el índice de precios al consumidor de julio (2,1% nacional y 2,3% en el Gran Buenos Aires) al que se le adicionan dos puntos porcentuales.

Con este nuevo esquema, el trayecto más corto en la Ciudad de Buenos Aires pasará a costar $ 887,87, mientras que en el territorio bonaerense trepará a $ 1.158,97. La variación profundiza la brecha entre ambas jurisdicciones, acumulando en lo que va del año un alza del 68,76% en Provincia y del 43,70% en Capital, guarismos que superan con amplio margen la inflación del periodo (19,3%). La medida coincide además con una retracción del 19% interanual en el flujo de pasajeros diarios.

Nuevos valores en la Provincia de Buenos Aires (Líneas 200 en adelante)

Con el incremento fijado en 4,3%, las tarifas para usuarios con tarjeta SUBE nominalizada quedan de la siguiente manera:

0 a 3 km: $1.158,97

3 a 6 km: $1.303,83

6 a 12 km: $1.448,71

12 a 27 km: $1.738,45

Más de 27 km: $2.043,84

Cuadro tarifario para la Ciudad de Buenos Aires y Subte

En las 28 líneas de jurisdicción exclusivamente porteña (entre las que se encuentran la 12, 39, 64, 68 y 151), la suba será del 4,1%:

0 a 3 km: $887,87

3 a 6 km: $986,57

6 a 12 km: $1.062,56

12 a 27 km: $1.138,61

En paralelo, el servicio de subterráneo acompañará la corrección del 4,1%, por lo que la tarifa unitaria escalará de $1.684 a $1.753,04, a la espera de la oficialización formal por parte del Ejecutivo porteño.

Ajuste en los trenes metropolitanos

El esquema ferroviario aplicará un retoque del 14,29%, correspondiente al último tramo de la readecuación autorizada por la Nación en mayo. De este modo, la tarifa mínima para las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur pasará de $420 a $480 para quienes tengan registrada su tarjeta SUBE.