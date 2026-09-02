La cuenta oficial de la tarjeta informó que el servicio "puede presentar intermitencias en su funcionamiento" y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

Los usuarios del transporte público podrían tener problemas al momento de viajar, ya que el sistema de la tarjeta SUBE se encuentra con problemas al momento de cargar el saldo, según informaron las cuentas oficiales del sistema de boleto electrónico.

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En las últimas horas, varios usuarios ya habían reportado inconvenientes para usar el servicio. Esta situación se debe a "inconvenientes técnicos ajenos a SUBE", por lo que se ven afectadas la compra y acreditación del saldo.

La cuenta oficial de la tarjeta informó que el servicio "puede presentar intermitencias en su funcionamiento" y pidieron disculpas por las molestias ocasionadas.

El mensaje se publicó esta tarde luego de que varios pasajeros relataran que habían experimentado problemas para cargar saldo a través de las redes, como así también denunciaron que las estaciones no acreditaban las recargas y solo permitían consultar el saldo disponible.

Cuánto sale el colectivo hoy

Los problemas con el sistema de recarga de la tarjeta SUBE llegaron luego del nuevo aumento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires este lunes, que alcanzó a colectivos, subtes y trenes con diferentes porcentajes según la jurisdicción y el tipo de servicio.

Las líneas de colectivos que realizan todo su recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un aumento del 4,1% y el mínimo, correspondiente a viajes hasta 3 kilómetros, hoy cuesta $ 887,87.

Con la SUBE registrada, las tarifas según la distancia serán:

Hasta 3 kilómetros: $ 887,87.

De 3 a 6 kilómetros: $ 986,57.

De 6 a 12 kilómetros: $ 1062,56.

De 12 a 27 kilómetros: $ 1138,61.

La actualización alcanza a las 28 líneas que circulan dentro de la Ciudad y que se encuentran bajo jurisdicción porteña. Con este nuevo ajuste, los colectivos de CABA acumularán una suba del 43,70% durante 2026.

Mientras que las líneas que circulan en la provincia de Buenos Aires aplicaron una suba del 4,3%, por lo que el pasaje mínimo pasó de costar $ 1111,19 a $ 1158,97.

Hasta 3 kilómetros: $ 1158,97.



De 3 a 6 kilómetros: $ 1303,83.



De 6 a 12 kilómetros: $ 1448,71.



De 12 a 27 kilómetros: $ 1738,45.



Más de 27 kilómetros: $ 2043,84.

Por su parte, el subte porteño también sufrió un aumento de 4,1%. El boleto general para los primeros 20 viajes del mes pasó de $ 1684 a $ 1753,04. Aunque en el caso del subte, la tarifa es escalonada y contempla descuentos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mismo mes.

Finalmente, los trenes del AMBA pasaron de $ 420 a $ 480, lo que implica un aumento del 14,29% para los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada. La actualización alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.