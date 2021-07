Tarjeta Alimentar y el extra de 12 mil pesos: cuándo cobro y qué pasa si no me depositan

Comienzan los pagos de la Tarjeta Alimentar de julio. Este mes, el programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social se abonará con un plus, ya que los beneficiarios no reciben más IFE ni el bono de $15.000. Las fechas de cobro dependerán de si se tiene o no el plástico de la tarjeta y los montos van desde los 6 mil hasta los 12 mil pesos.

El programa de la Tarjeta Alimentar se encuentra dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre y su objetivo es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Está financiado gracias al aporte extraordinario a las grandes fortunas y al aumento de la recaudación. No suplanta a la Asignación Universal por Hija/o ni a ninguna política existente.

Además, desde el Gobierno Nacional ampliaron el alcance y cobertura de la Tarjeta Alimentar a niñas y niños de hasta 14 años, e incrementaron su monto a $12.000 para madres de tres hijos o más.

Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar de julio

Los beneficiarios que tengan plástico cobrarán la tarjeta alimentar el 16 de julio y aquellos titulares que no posean la tarjeta, recibirán el pago entre el lunes 26 y el viernes 30 de julio. La implementación para cobrar el dinero es automática, por lo que es necesario hacer ningún tramite.

Los montos varían según cada situación en particular:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $6000

Familias con un/a hijo/a: $6000

Familias con dos hijos/as: $9000

Familias con tres o más hijos/as: $12.000

Quiénes pueden recibir la Tarjeta Alimentar

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos hasta los 14 años

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Personas con discapacidad que sean titulares de AUH sin límite de edad

Mujeres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas

Qué pasa si no recibo el pago de la Tarjeta Alimentar

Para recibir el dinero, es importante tener actualizados los datos de teléfono celular y correo electrónico en la ANSES, para así poder recibir la Tarjeta Alimentar.

Antes de realizar un reclamo por no haber recibido el monto correspondiente, es necesario confirmar las fechas de pago publicadas por el Gobierno. En caso que haya pasado la fecha, el beneficiado debe aguardar hasta fin de mes y realizar el descargo correspondiente.

Si tenés dudas, podés acceder a información adicional sobre la Tarjeta Alimentar desde tu computadora o celular o comunicarte con el centro de informes del Ministerio de Desarrollo Social al 0800-222-3294.