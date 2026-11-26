El verano 2027 podría tener un protagonista inesperado para quienes planean sus vacaciones: el Súper Niño. El fenómeno climático, que se encuentra en pleno fortalecimiento, anticipa cambios en los patrones de precipitaciones y temperaturas en Argentina. Entre las regiones que deberán prestar especial atención aparece la Costa Atlántica bonaerense, uno de los destinos turísticos más elegidos durante enero y febrero.

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Las perspectivas climáticas abren interrogantes sobre cómo será la temporada en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Necochea y el Partido de La Costa. Si bien los pronósticos señalan una mayor probabilidad de lluvias, esto no significa que habrá precipitaciones durante todo el verano ni que los turistas deban cancelar sus planes. La clave estará en la distribución de las tormentas y en la posibilidad de que se concentren en episodios intensos, intercalados con varios días de buen tiempo.

Súper Niño 2026-27: qué dice el pronóstico para la Costa Atlántica

El fenómeno de El Niño se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del mundo. Cuando alcanza una intensidad excepcional, suele denominarse Súper Niño.

De acuerdo con el último informe del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicado el 12 de noviembre de 2026, existe más de un 79% de probabilidades de que El Niño mantenga características fuertes o muy fuertes durante el trimestre enero-marzo de 2027. El organismo también advierte que el fenómeno continuará fortaleciéndose antes de comenzar a debilitarse durante los primeros meses del año.

En Argentina, uno de los efectos que se espera es un aumento de las precipitaciones en distintas regiones. El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para noviembre, diciembre de 2026 y enero de 2027 señala mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores normales en buena parte del centro y el este del país.

Sin embargo, hay una diferencia importante para quienes eligen la Costa Atlántica: la señal de exceso de precipitaciones es menos marcada hacia el este bonaerense y la costa marítima que en otras regiones, como el Litoral.

En declaraciones a El Destape, el meteorólogo Christian Garavaglia, jefe de redacción de Meteored Argentina, explicó que esto podría traducirse en jornadas de mayor inestabilidad, pero no necesariamente en lluvias permanentes. Los acumulados de agua podrían concentrarse en dos o tres episodios importantes durante el mes y dejar, entre ellos, varios días de buen tiempo.

Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell: ¿habrá lluvias durante las vacaciones?

Para los principales destinos turísticos bonaerenses, el escenario requiere atención, pero no justifica descartar las vacaciones.

Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Necochea y las localidades del Partido de La Costa podrían experimentar períodos de inestabilidad, con tormentas y precipitaciones que alteren algunas actividades al aire libre. La mayor preocupación no pasa necesariamente por una sucesión de días lluviosos, sino por la posibilidad de que se produzcan episodios de precipitaciones intensas en momentos puntuales de la temporada.

Garavaglia fue categórico al respecto: la presencia de un Súper Niño no significa automáticamente que la Costa Atlántica vaya a tener un verano perdido. Por eso, recomendó no elegir ni descartar un destino únicamente a partir de las perspectivas climáticas estacionales.

Crédito: Archivo.

La diferencia entre un pronóstico climático trimestral y uno meteorológico diario es fundamental. El primero permite identificar tendencias y probabilidades para una región durante varios meses, pero no anticipa con precisión qué tiempo hará en una playa determinada durante una semana de enero.

En ese contexto, quienes viajen a la costa deberán prestar especial atención a los pronósticos de corto plazo antes de salir y durante su estadía. También será importante seguir los avisos oficiales ante posibles tormentas fuertes.

Cómo puede cambiar la temporada de verano 2027 en la Costa Atlántica

La incertidumbre climática también podría modificar los hábitos de los turistas y el movimiento económico de los destinos bonaerenses. Una de las tendencias que ya observa el sector es el retraso en las decisiones de compra y contratación de alojamiento.

Carlos Núñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Empresas y Consultores de Viajes (FACVE), señaló a El Destape que las reservas anticipadas vienen perdiendo terreno frente a una modalidad en la que los viajeros esperan a conocer los pronósticos meteorológicos antes de definir sus vacaciones.

La posibilidad de encontrar lluvias o tormentas durante los días de descanso lleva a muchos turistas a buscar mayor flexibilidad en sus reservas. En ese escenario, las políticas de cancelación y modificación de fechas pueden convertirse en un factor determinante al momento de elegir alojamiento.

De todos modos, los especialistas coinciden en que todavía no hay motivos para anticipar una temporada perdida. El Súper Niño aumenta la probabilidad de determinados escenarios climáticos, pero no determina por sí solo las condiciones meteorológicas de cada localidad.

La recomendación para el verano 2027 es planificar con flexibilidad, consultar los pronósticos actualizados y no tomar decisiones definitivas a partir de una perspectiva climática de varios meses. La Costa Atlántica seguirá siendo una alternativa para las vacaciones, aunque esta vez el estado del tiempo podría tener un peso todavía mayor en la organización del viaje.