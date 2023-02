Tiroteo en el subte: murió la policía baleada

La mujer, que fue identificada como Maribel Salazar, murió cuando estaba siendo intervenida en el Hospital Churruca con heridas de balas. Un hombre la atacó en plena estación de Retiro del Subte C.

La oficial de la Policía de la Ciudad que había sido baleada murió este mediodía en el Hospital Churruca, donde había sido trasladada luego de que la hirieran de dos tiros, uno en el pecho y otro que le rozó el cuello, en plena estación de Retiro de la Línea C de subte. La balacera empezó, de acuerdo a fuentes policiales, tras un altercado con personal del subterráneo un hombre le quitó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos en la estación Retiro de la línea C. Luego, intentó darse a la fuga pero fue detenido.

El hecho, en el que hay una segunda persona herida por la rozadura de una bala, ocurrió pasadas las 11 en la mencionada estación cabecera de la línea C de subte. La mujer fue identificada como Maribel Salazar.

En circunstancias que se tratan de esclarecer, un pasajero de 30 años tuvo una discusión y posterior altercado con un trabajador del subte, a raíz de lo cual se acercó la oficial, identificada como Analía Salazar (35), perteneciente a la División Línea C, D, E, H y Premetro de la Policía de la Ciudad. Se informó que el detenido tiene antecedentes penales por violencia de género del 2021 y por resistencia a la autoridad de 2020.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que el hombre se trenzó en lucha, forcejeó y le logró quitar a Salazar su pistola 9 milímetros reglamentaria, con la que comenzó a efectuar una serie de disparos. La mujer policía fue alcanzada por dos de dos disparos, uno que le impactó en el pecho y otro que le produjo un roce en la zona del cuello. La oficial había sido trasladada de urgencia y en helicóptero al Hospital Churruca donde se la intentó intervenir rápidamente, aunque murió en el quirófano.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó más temprano que hay "varias personas heridas por armas de fuego". Y narró: "El equipo que llegó se encontró con una oficial de Policía con dos impactos de bala, empezamos a hacer las maniobras de reanimación para compensarla, llegaron entonces dos equipos más seguimos con el masaje. Me confirmaron que la hemos sacado del paro cardíaco". Fue entonces cuando la trasladaron al hospital, donde no lograron salvarle la vida.

En su reconstrucción de los hechos, la concesionaria de la Red de Subte informó que hubo efectivamente un enfrentamiento, aunque por motivos aún no aclarados, entre personal de Policía y una persona que se encontraba en el hall de la estación Retiro de la Línea C a las 11:04. "Producto de este violento episodio, resultó herido un Asistente de Productos y Servicios de la estación, mientras que el efectivo de seguridad involucrada fue trasladada por personal del SAME. A raíz de este incidente, se activó el protocolo de seguridad y se interrumpió el servicio de la Línea C", sumaron desde la empresa.