Subte: a qué hora abre y a qué hora cierra el sábado 15 y domingo 16 de agosto 2026 (Foto: Archivo)

Durante este fin de semana, el subte de la ciudad de Buenos Aires tendrá horarios especiales, tanto de apertura como de cierre, que son claves para los porteños y todas las personas que se acerquen a disfrutar del fin de semana en Capital Federal.

A qué horario comienza a funcionar el subte este fin de semana

De acuerdo con los datos de Emova, el inicio del servicio en todas las líneas los sábados es a las 6:00 hs, mientras que los domingos y feriados el servicio comienza a las 8:00. Por lo que, quienes necesiten trasladarse temprano el sábado podrán ingresar a las estaciones a partir de las 6 de la mañana, mientras que el domingo y el feriado del lunes 17 de agosto habrá que esperar dos horas más para ingresar.

Los horarios de apertura y cierre varían según el día y la línea de subte (Foto: Archivo)

A qué hora cierra el subte este fin de semana: los horarios del último servicio

Durante el día de semana, varias líneas extienden su funcionamiento para facilitar el regreso de los porteños y quienes visitan la ciudad a sus casas. Sin embargo, todo depende de la estación de cabecera y la línea:

Sábado 15 de agosto

En cuanto al cierre, cada línea tiene un horario propio para la salida del último tren desde su estación cabecera, con una diferencia posible de más o menos cinco minutos:

Línea A : cierra a las 23:30 hs desde San Pedrito y a las 23:57 hs desde Plaza de Mayo

: cierra a las 23:30 hs desde San Pedrito y a las 23:57 hs desde Plaza de Mayo Línea C : las 23:40 desde Constitución y a las 23:54 desde Retiro

: las 23:40 desde Constitución y a las 23:54 desde Retiro Línea D: a las 23:30 desde Congreso de Tucumán y a las 00:01 desde Catedral

a las 23:30 desde Congreso de Tucumán y a las 00:01 desde Catedral Línea E: a las 23:58 desde Retiro y a las 23:26 desde Plaza de los Virreyes

a las 23:58 desde Retiro y a las 23:26 desde Plaza de los Virreyes Línea H: a las 00:20 desde Hospitales y a las 23:59 desde Facultad de Derecho.

A diferencia del resto, la Línea B ofrece los sábados un servicio nocturno especial que se extiende hasta la 1:30 am. Con paradas habilitadas en las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, salvo que la fecha coincida con un feriado nacional.

La línea B cuenta con horario extendido hasta la 1.30 am los sábados (Captura Emova)

Domingo 16 de agosto

Los domingos, el cierre se produce más temprano:

Línea A : finaliza el servicio a las 22:08 hs desde San Pedrito y a las 22:36 hs desde Plaza de Mayo.

: finaliza el servicio a las 22:08 hs desde San Pedrito y a las 22:36 hs desde Plaza de Mayo. Línea B : finaliza el servicio a las 22:31 hs desde L. N. Alem y a las 22:00 hs desde J. M. de Rosas.

: finaliza el servicio a las 22:31 hs desde L. N. Alem y a las 22:00 hs desde J. M. de Rosas. Línea C: finaliza el servicio a las 22:21 hs desde Constitución y a las 22:34 hs desde Retiro.

finaliza el servicio a las 22:21 hs desde Constitución y a las 22:34 hs desde Retiro. Línea D: finaliza el servicio a las 22:00 hs desde Congreso de Tucumán y a las 22:31 hs desde Catedral.

finaliza el servicio a las 22:00 hs desde Congreso de Tucumán y a las 22:31 hs desde Catedral. Línea E: finaliza el servicio a las 22:28 hs desde Retiro y a las 21:56 hs desde Plaza de los Virreyes.

finaliza el servicio a las 22:28 hs desde Retiro y a las 21:56 hs desde Plaza de los Virreyes. Línea H: finaliza el servicio a las 22:51 hs desde Hospitales y a las 22:29 hs desde Facultad de Derecho.

Frecuencias durante el fin de semana: cómo es el servicio reducido

Las frecuencias también son diferentes durante el fin de semana, los sábados los trenes circulan cada 5 a 8 minutos según la línea, mientras que los domingos y feriados el intervalo se ubica entre 7 y 9 minutos, con la excepción de la Línea Premetro, cuya frecuencia se mantiene en 13 minutos ambos días.