40% de descuentos en subtes: la cantidad de viajes que hay que hacer para acceder

Los pasajeros frecuentes pueden acceder automáticamente a descuentos de hasta el 40% a medida que acumulan viajes durante el mes.

El precio del subte en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) volvió a subir durante agosto y el boleto para quienes utilizan una Tarjeta SUBE registrada llega a $1684. Sin embargo, los pasajeros frecuentes pueden acceder automáticamente a descuentos de hasta el 40% a medida que acumulan viajes durante el mes.

El esquema contempla distintas tarifas de acuerdo con la cantidad de tramos realizados. De esta manera, el valor disminuye una vez superados determinados niveles de uso, por lo que quienes utilizan el servicio con frecuencia pueden pagar bastante menos que la tarifa plena.

¿Cuántos viajes hay que hacer en subte para acceder a los descuentos?

El sistema de descuentos en subte por frecuencia se aplica de manera automática y toma en cuenta la cantidad de viajes acumulados durante el mes. Para acceder a cada nivel, el pasajero debe superar los límites establecidos para los distintos tramos.

Entre 1 y 20 viajes mensuales, el boleto tiene un valor de $1684, correspondiente a la tarifa plena para una SUBE registrada. Al superar los 20, comienza a aplicarse una reducción del 20%, por lo que entre el viaje 21 y el 30 cada pasaje cuesta $1347,20.

Cuando se superan los 30 viajes, el descuento llega al 30%. Así, entre los viajes 31 y 40, el boleto pasa a costar $1178,80.

Finalmente, desde el viaje número 41, se aplica el descuento máximo del 40%. El pasaje queda entonces en $1010,40, una diferencia de $673,60 respecto de la tarifa plena.

Cantidad de viajes Valor Entre 1 y 20 viajes mensuales $1684 De 21 y el 30 viajes mensuales $1347,20 De 31 y 40 viajes mensuales $1178,80 Desde 41 viajes $1010,40

Para quienes utilizan una SUBE sin nominalizar, los valores son más elevados. La tarifa inicial asciende a $2541,10, mientras que el descuento por cantidad de viajes también se aplica de manera escalonada.

El esquema de descuentos por frecuencia se suma a otros beneficios y tarifas diferenciales que pueden corresponder a determinados pasajeros, pero no modifica el criterio general: cuanto mayor es la cantidad de viajes acumulados durante el mes, menor es el valor de cada boleto dentro de los tramos establecidos.

¿Cuáles son las promociones para viajar gratis en subte durante agosto 2026?

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