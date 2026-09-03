Durante la segunda etapa se colocará una nueva carpeta sintética, denominada "sistema sándwich", un pavimento sintético de alto rendimiento de 14 milímetros de espesor y sus respectivos ocho carriles reglamentarios.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con la renovación de la pista de atletismo del Parque Chacabuco, uno de los sitios recreativos de mayor concurrencia y gratuito, usado por los vecinos del barrio porteño. La obra inició este lunes 31 de agosto y se extenderá durante 180 días.

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Los trabajos son llevados adelante por la Secretaría de Deportes con el objetivo de mejorar la infraestructura deportiva y brindar a los vecinos un espacio de mayor calidad, seguridad y condiciones adecuadas para la práctica del atletismo y la actividad física.

Obras en Parque Chacabuco: de qué se tratan las dos etapas de los trabajos

En cuanto a la planificación de la obra y su ejecución, se acordó que se realizará en dos etapas. La primera es más estructural y apuntará a renovar de manera completa el sistema pluvial y la reconstrucción de la base estructural de la pista. Se trata de trabajos fundamentales para garantizar la durabilidad y el correcto funcionamiento de la superficie para los corredores.

Durante la segunda etapa se colocará una nueva carpeta sintética, denominada "sistema sándwich", un pavimento sintético de alto rendimiento de 14 milímetros de espesor y sus respectivos ocho carriles reglamentarios. Este procedimiento está certificado por la federación deportiva World Athletics. Además, la nueva pista contará con una garantía técnica de 12 meses, a partir de la finalización de la obra.

“La pista del Parque Chacabuco es muy utilizada por los vecinos y hacía tiempo que necesitaba una renovación integral. Queremos que quienes practican deporte en la Ciudad tengan cada vez mejores espacios y que Buenos Aires siga avanzando en este camino para convertirse en Capital Mundial del Deporte en 2027”, sostuvo el secretario de Deportes Fabián Turnes.

Cómo nació la pista de Parque Chacabuco

La pista de Parque Chacabuco fue creada en la década de 1940 y es uno de los grandes atractivos para los vecinos de la zona, quienes despuntan su pasión por el deporte en un espacio ubicado en uno de los pulmones verdes de la Ciudad.

Además, la garantía contempla posibles desgastes o errores en la colocación del material que pueden afectar el rendimiento deportivo de los atletas. Las 22 hectáreas del Parque pueden recorrerse a través de sus senderos, que pasan por debajo de grandes ejemplares de tipas, plátanos y araucarias.

Además, se pueden encontrar diferentes obras escultóricas y una imponente fuente con chorros danzantes, que se encuentra sobre las escalinatas del Parque, que dan al cruce de la avenida Asamblea y la calle Emilio Mitre.

El parque es ideal para salir a correr, ya sea en su pista de atletismo o a través de los senderos, que tienen bebederos muy cerca para que los deportistas puedan mantenerse correctamente hidratados. También tiene dos pistas aeróbicas en las que se pueden realizar diferentes ejercicios físicos.

Durante el verano, está abierto el natatorio público, que cuenta con un impresionante trampolín desde donde se puede ver el parque en toda su extensión y gran parte del barrio. Y debajo de la autopista 25 de Mayo hay varias canchas de cemento donde se puede jugar al fútbol, al básquet o andar en rollers, skate o bicicleta.