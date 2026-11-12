Siguen los cortes por el papa León XIV: qué calles continuarán cortadas en CABA hasta el lunes 16 de noviembre

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina concluyó oficialmente el miércoles 11 de noviembre, tras una intensa y muy concurrida agenda de actividades multitudinarias, que congregaron a cientos de miles de fieles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de Córdoba y Luján. Sin embargo, en la capital, uno de los puntos focales y más concurridos de la logística urbana fue el montaje realizado en el barrio de Palermo, especialmente sobre las inmediaciones del Monumento de los Españoles y la avenida del Libertador, escenario de los actos principales que requirieron semanas de preparación y una masiva movilización de seguridad y logística preventiva en toda la zona.

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Calles que continúan cerradas en CABA

A pesar de que León XIV ya dejó el país, los operativos de tránsito no se levantan por completo de manera inmediata. Las restricciones viales se extenderán de forma progresiva hasta el próximo lunes 16 de noviembre , concentrándose principalmente sobre la avenida del Libertador , entre las calles Sucre y Ugarteche . Este esquema de cortes responde a los arduos trabajos de desarme y retiro del escenario y los sistemas de sonido e iluminación instalados para los masivos eventos.

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, el funcionamiento de registra modificaciones temporales y desvíos específicos en las líneas que circulan por los corredores afectados de , aunque las estaciones de subterráneo operan con normalidad en sus accesos principales. Para quienes deban trasladarse desde la zona norte hacia el centro porteño, las autoridades viales recomiendan utilizar vías alternativas como la avenida Lugones, la autopista Illia, General Paz o avenidas troncales de gran circulación como Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

El papa León XIV en Argentina. Foto: Kaloian Santos Cabrera

La partida hacia Perú y una despedida inolvidable

En las primeras horas de la tarde del miércoles 11, el papa León XIV emprendió su vuelo oficial rumbo a Perú, para continuar con su gira pastoral por Sudamérica, dejando atrás una visita que ya es calificada en la jerarquía eclesiástica como un hito trascendental para la nación. Su despedida oficial estuvo marcada por una profunda emoción, cánticos de los fieles apostados en los alrededores de la Nunciatura Apostólica en Recoleta y muestras de afecto mutuo que conmovieron profundamente al líder religioso durante sus últimas horas. Con un cálido adiós en la pista del aeropuerto, Argentina despidió con gratitud a un pontífice que supo renovar la esperanza colectiva.