A qué hora es la misa del papa León XIV en Palermo, CABA: cómo participar y dónde verla

El papa León XIV encabezará una gran celebración eucarística el próximo lunes 9 de noviembre de 2026 en el barrio porteño de Palermo, en el marco de su visita apostólica al país. El sumo pontífice permanecerá en Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, cumpliendo una agenda institucional y pastoral. La gran misa en la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo a partir de las 11:30 horas frente al emblemático Monumento de los Españoles, situado en la confluencia de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

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Como parte de los preparativos organizativos, el papa realizará un recorrido previo a bordo del papamóvil desde las 10:00 horas, partiendo desde la calle Olleros para saludar de cerca a los fieles que aguarden en las inmediaciones, antes del inicio formal de la ceremonia litúrgica.

Asistencia a la misa y cómo verla en televisión u online

La participación presencial de los fieles en la misa frente al Monumento de los Españoles será completamente libre, gratuita y abierta a todo el público. Aunque la inscripción no es obligatoria para el sector general, se recomienda un registro previo en la web oficial para optimizar servicios sanitarios y de hidratación.

Debido al despliegue de seguridad y a los cortes vehiculares establecidos en la zona de Palermo y Recoleta, el acceso de los peregrinos se canalizará exclusivamente mediante ocho puntos peatonales específicos habilitados en las esquinas circundantes. Asimismo, aquellas personas que no puedan trasladarse físicamente al predio tendrán la posibilidad de seguir todas las alternativas de la celebración en directo a través de la televisión abierta, canales de noticias y las transmisiones oficiales por internet, incluyendo la cobertura especial por cadena nacional.

El papa León XIV visitará Argentina. (Crédito de foto: Alejandro Barrosa/ACFI)

Otras misas celebradas por el papa en su visita a Argentina

La agenda oficial de León XIV en el país contempla múltiples actividades y otras dos misas multitudinarias. Después de su llegada dominical y su encuentro bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el sumo pontífice recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione y participará en diálogos con sindicatos y referentes religiosos.

El martes se trasladará a Córdoba para presidir una masiva eucaristía en la Fábrica Argentina de Aviones y, al retornar a Buenos Aires, liderará una emotiva vigilia con jóvenes en Palermo. Finalmente, el miércoles culminará su visita oficial con una visita al penal federal y una última misa histórica frente a la Basílica de Luján antes de su partida a Perú.