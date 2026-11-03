Visita del papa León XIV: así funcionará el transporte público

Durante la visita del papa León XIV a la Argentina, los colectivos de jurisdicción nacional y los trenes metropolitanos funcionarán con frecuencias de día hábil, aunque esas jornadas sean feriado. Además, siete líneas ferroviarias tendrán servicios nocturnos y extendidos, y 24.000 voluntarios viajarán gratis con una SUBE especial. Así lo informó el Gobierno nacional en un comunicado difundido este martes 3 de noviembre.

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El operativo apunta a facilitar el traslado de los fieles que participarán de las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Fue diseñado por el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, junto con los gobiernos porteño y bonaerense, el municipio de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y las empresas que operan los trenes y colectivos.

¿Cómo funcionarán los colectivos durante la visita del Papa?

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con el cronograma de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11. De esa manera, en los días feriados habrá más unidades en la calle que en un feriado común.

La medida alcanza a las líneas de jurisdicción nacional. Para las líneas que dependen de la Ciudad o de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno recomienda consultar los canales oficiales de cada jurisdicción.

¿Qué horario tendrán los trenes el lunes 9, martes 10 y miércoles 11?

Los trenes funcionarán con cronograma de día hábil el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, a pesar de los feriados establecidos para esas jornadas. El objetivo es ofrecer la mayor cantidad posible de formaciones para llegar a los dos puntos de mayor convocatoria: el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

¿Habrá trenes de noche y de madrugada?

Sí. Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza tendrán servicios especiales:

Madrugada del lunes 9 de noviembre: servicios desde las 00 y durante toda la madrugada.

Noche del martes 10 y madrugada del miércoles 11: extensiones horarias y refuerzos.

Los horarios de cada línea se publican en los canales oficiales de Trenes Argentinos y de los operadores Ferrovías y Metrovías.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre no tendrán ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta que empiecen los servicios del jueves 12.

¿Qué cambios habrá en las líneas Mitre y San Martín?

En algunas franjas del lunes 9 y el martes 10, las líneas Mitre y San Martín funcionarán con recorridos reducidos por razones de seguridad, debido a las actividades previstas en Palermo. En esos horarios, los trenes cortarán su recorrido en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

¿Quiénes viajan gratis durante la visita del Papa?

El beneficio es solo para los 24.000 voluntarios ya designados por la Conferencia Episcopal Argentina, no para el público en general. El Gobierno entregó a la CEA tarjetas SUBE con la leyenda «Voluntario – Visita Papa León XIV», que la entidad reparte entre sus colaboradores.

Las tarjetas permiten viajar sin costo en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive. Así cubren los días previos, la visita y las tareas de organización posteriores.

Además, se prepara un operativo especial de colectivos para llevar a alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján, donde la celebración está prevista para el miércoles 11. Los viajes se harán el lunes 9 y el martes 10, con la colaboración de las cámaras de transporte automotor de pasajeros.

¿Habrá cambios en los vuelos?

Puede haberlos. Durante los traslados del Papa habrá restricciones temporales en el espacio aéreo por razones de protocolo, que podrían modificar los horarios de algunos vuelos. Los organismos competentes ya les avisaron a las aerolíneas para que reprogramen las franjas afectadas. Igualmente, se recomienda que cada pasajero consulte el estado de su vuelo con la aerolínea.

Aeroparque Jorge Newbery

Domingo 8 de noviembre: de 15:50 a 17:50.

Lunes 9 de noviembre: de 11:15 a 13:15.

Martes 10 de noviembre: de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto Internacional de Córdoba

Martes 10 de noviembre: de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Miércoles 11 de noviembre: de 13 a 15.

¿Dónde consultar horarios y cambios de último momento?

Actividades de la visita: sitio de la Conferencia Episcopal Argentina.

Trenes: canales oficiales de Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías.

Colectivos, subte y cortes de tránsito en CABA y en la Provincia: canales oficiales de cada gobierno.

Vuelos: cada aerolínea.

La recomendación oficial es planificar los viajes con anticipación y revisar antes de salir los horarios especiales, las restricciones de tránsito y peatonales y las posibles modificaciones de los servicios.