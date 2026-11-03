En honor al papa León XIV: el Coro Nacional brindará un concierto gratuito

En la previa a la visita del papa León XIV a la Argentina, el Coro Polifónico Nacional ofrecerá un concierto completamente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK). Se trata de una oportunidad única para disfrutar de artistas destacados argentinos.

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Así será el concierto del Coro Nacional en honor al Papa

Bajo la dirección de Fernando Tomé, el Coro Nacional ofrecerá dos veladas especiales en honor al papa León XIV los próximos miércoles 4 y jueves 5 de noviembre desde las 20 hs en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). La propuesta ofrece un recorrido emotivo a través de grandes piezas de alabanza con clásicos inolvidables de compositores como Händel, Mendelssohn y Fauré, junto a toques de música coral contemporánea y el acompañamiento imponente del órgano.

Durante el concierto se recorrerá un repertorio de música de alavanza en honor al Papa

Como invitados, participan el organista Sebastián Achenbach y el quinteto de vientos integrado por Ezequiel Orestes y Ramiro Especht en trompetas, Andrés Barolin en tuba, Rodolfo Roson en corno y Eduardo Ampuero en trombón. Además, entre los artistas destacados se encuentran los solistas Laura Delogu, soprano; Griselda Adano, contralto; Esteban Garreta, tenor; Martín Caltabiano, bajo.

¿Cómo acceder a las entradas gratuitas para el concierto?

La actividad es completamente libre y gratuita, pero requiere entradas físicas para ingresar. Los interesados podrán reservarlas previamente de manera virtual en el sitio oficial del Palacio Libertad hasta agotar el cupo disponible:

Se pueden pedir hasta dos entradas por persona. Los menores de edad deberán ingresar en todos los casos acompañados por una persona adulta. Cuando el cupo de entradas se agote, quedará deshabilitada la posibilidad de completar el formulario.

Una vez solicitadas las entradas, el público podrá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 hs y hasta el horario de inicio de la función, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala.

Quienes no logren completar la solicitud a tiempo, podrán aprovechar del cupo de entradas que se entregarán de manera presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 hs. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.pl@cultura.gob.ar