El ballet del Lago de los Cines gratis en Buenos Aires: cómo reservar las entradas

Los amantes del ballet podrán disfrutar del clásico Lago de los Cisnes completamente gratis en La Plata. Se trata de una propuesta abierta a la comunidad y habrá seis funciones, pensadas para acercar la cultura a los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

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Así será el ballet del Lago de los Cisnes en La Plata

El lago de los cisnes se presentará en seis oportunidades de noviembre en la Sala Alberto Ginastera del Centro del Teatro Argentino (Av 51 E/ 9 y 10, en La Plata). En esta ocasión, participarán el Ballet Estable, que dirige María Fernanda Bianchi, y la Orquesta Estable del Instituto Cultural ofrecerá el ballet con música de Piotr Ilich Chaikovski y adaptación coreográfica de Sabrina Streiff sobre los originales de Marius Petipa y Lev Ivanov.

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Cómo acceder a las entradas gratuitas para El Lago de los Cisnes

Las entradas gratuitas se deben reservar online en el sitio oficial del Teatro Argentino de la provincia de Buenos Aires. Es clave estar registrado con usuario y contraseña en la página. Los tickets para cada función estarán habilitados en distintos horarios:

Las funciones del domingo 22, miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: se habilitarán el viernes 20 de noviembre a las 12 h.

Para funciones del viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre: se habilitarán el jueves 26 de noviembre a las 12 h.

Los mayores de 65 años y las personas con discapacidad tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial en la boletería del Teatro y presentando su DNI o el Certificado Único de Discapacidad (CUD) el viernes 20 y el jueves 26 de noviembre, de 12.00 a 18.00.

Se recomienda llegar con anticipación al teatro, ya que las reservas pierden validez 20 minutos antes del comienzo de cada función y las entradas pueden ser cedidas al público que se presente en sala.