Ideal para un fin de semana largo distinto: cómo ver un ballet gratis en la ciudad de Buenos Aires (Foto: Carlos Villamayor)

La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas para pasear el fin de semana largo, pero para quienes disfrutan de la danza y buscan cuidar el bolsillo, habrá una imperdible: Repatriados, Gala de Ballet. Se trata de un espectáculo que reúne a bailarines argentinos destacados que representan al país en el exterior y son parte de importantes compañías internacionales.

Así será el espectáculo de Repatriados este fin de semana

La tercera edición de Repatriados se realizará este viernes 14 y sábado 15 de agosto, desde las 20 hs, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). Las entradas son completamente gratis, pero deben reservarse. Se trata de una oportunidad para tener un fin de semana diferente y disfrutar de grandes talentos del país.

Dirigido por Patricio Di Stabile, el ballet celebra el prestigio de la danza argentina con un programa que incluye fragmentos de obras clásicas, variaciones coreográficas neoclásicas y contemporáneas, y además, creaciones exclusivas.

El ballet de Repatriados tendrá dos galas: el 14 y 15 de agosto (Foto: Carlos Villamayor)

Entre los repatriados, es decir, los artistas destacados que bailarán, se encuentran: Lucas Erni, Luciana París, Matías Oberlin, Emiliano Torres, Barbara Brigatti, Jonathan Luján y Arielle Miralles. Mientras que los Futuriados (estudiantes de ballet en el exterior) son Jazmin Arrieta, Santino Herrera, Mia Parmigiano, Elena Barbieri, Leonel Galeppi López, Jeremías Azvalinsky y Delfina Martín Reinas. Además, estarán como invitados los bailarines del Teatro Colón Elisabeth Vincenti y Valentín Batista.

¿Cómo conseguir las entradas gratuitas para el espectáculo?

Las entradas para el evento son gratis, pero deben solicitarse antes. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en la página oficial del Palacio Libertad a partir de dos días antes de la fecha correspondiente a las 14 hs.

En concreto, se pueden solicitar dos entradas por persona, los menores de edad también deberán reservar su lugar y, en todos los casos, asistir de la compañía de un adulto. Cuando el cupo para la actividad se complete, quedará deshabilitada la opción de completar el formulario.

Tras la solicitud, quienes recibieron la confirmación de su reserva se podrán acercar el mismo viernes 14 o sábado 15, desde las 14 hs y hasta la 20 hs que comienza la función, para solicitar sus entradas físicas en la boletería del Palacio (los mostradores de planta baja).

En caso de no haber logrado reservar entradas online, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, también desde las 14 hs. Las entradas presenciales se otorgarán hasta agotar la capacidad de la sala