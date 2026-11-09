Dónde queda el Palacio San Martín, lugar donde duerme el papa León XIV en CABA

De acuerdo con Cancillería y los comunicados del Vaticano, el papa León XIV se alojará en el histórico Palacio San Martín (ex Fernández Anchorena) que funciona como Nunciatura Apostólica durante su esperada visita oficial a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. El sumo pontífice eligió este espacio de descanso para su estadía en Buenos Aires, ocupando la misma habitación en la que se hospedó Juan Pablo II en sus viajes de 1982 y 1987. Desde este emblemático edificio diplomático, el jefe de la Iglesia católica coordinará sus reuniones privadas, mientras se despliega un riguroso operativo de seguridad y control en las inmediaciones.

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Ubicación del palacio en Recoleta

El inmueble que servirá de residencia papal se emplaza sobre la avenida Alvear al 1600, en pleno corazón del barrio porteño de Recoleta. Esta privilegiada ubicación sitúa a la Nunciatura en una de las zonas más señoriales de la Ciudad de Buenos Aires, caracterizada por su distinguida arquitectura de inspiración francesa y sus históricas residencias diplomáticas.

El palacio se encuentra rodeado por importantes arterias de circulación de la capital, muy cerca de la avenida del Libertador, la avenida Callao y la zona de Retiro, lo que facilita los traslados hacia los principales compromisos públicos del papa. Debido a esta centralidad, la zona permanecerá bajo estrictos controles peatonales y cortes vehiculares preventivos en un perímetro delimitado por Cerrito, Libertador y Callao, requiriendo a los vecinos la acreditación de identidad.

Interiores del Palacio San Martín. (Crédito de foto: Luis Picarelli)

El palacio: una donación de la condesa pontificia

Detrás de los muros de esta mansión se esconde una fascinante historia ligada a la aristocracia porteña y a la devoción religiosa. El edificio fue originalmente encargado en 1907 al arquitecto francés Édouard Le Monnier por Juan Antonio Fernández Torres y Rosa Irene de Anchorena, aunque sus dueños originales jamás llegaron a habitarlo. Tras permanecer vacío y ser alquilado temporalmente por el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, la propiedad fue adquirida en 1942 por Adelia Harilaos de Olmos. Ferviente católica y viuda del acaudalado exgobernador cordobés Ambrosio Olmos, Adelia dedicó su vida a la caridad y a financiar numerosas obras eclesiásticas, lo que le valió ser distinguida como condesa pontificia. En su testamento de 1947, dispuso la donación de la mansión al Vaticano con la condición de que funcionara como sede de la Nunciatura Apostólica en Argentina, concretándose en abril de 1952.