Qué significa la vestimenta que el Papa León XIV usó en Luján y por qué eligió los colores celeste y blanco.

El papa León XIV sorprendió con una vestimenta especial en Luján: por qué eligió los colores celeste y blanco y qué relación tienen con la Virgen.

Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llamó la atención por un detalle de su vestimenta en la misa multitudinaria que celebró frente a la Basílica de Luján, la última de su visita a la Argentina. En esta ocasión, fue visto con una casulla celeste y blanca con bordados dorados y la imagen de la Virgen de Luján.

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El Papa hizo el recorrido con su habitual sotana blanca. Al llegar al escenario, ya revestido para la celebración, apareció con los colores de la patrona. Según LA NACIÓN, la misa comenzó a las 10.20, como estaba previsto. Como todo vestuario del Papa, este también tuvo un significado especial.

Por qué el Papa eligió el celeste y el blanco para presentarse en Luján

La vestimenta del Pontífice retomó los colores del manto de Nuestra Señora de Luján, que también coinciden con los de la bandera argentina. El diseño incluyó un bordado dorado con la imagen de la Virgen, que ocupa un lugar central en la devoción popular del país. No se trata exactamente de la misma vestimenta de la virgen de Luján, sino de un homenaje con los mismos colores.

El gesto tuvo un peso especial por el lugar. Antes de la celebración, la imagen original fue ubicada en el escenario. Es una pequeña escultura de terracota de apenas 38 centímetros, modelada en la región de San Pablo, Brasil, que llegó al Río de la Plata en 1630. Según la tradición, la carreta que la transportaba se detuvo a orillas del río Luján y no pudo seguir, lo que fue interpretado como una señal de que la Virgen “quería quedarse” allí.

Según informó LA NACIÓN, León XIV llegó poco después de las 10 y caminó hacia el escenario con esta vestimenta especialmente llamativa. En las celebraciones anteriores de su visita, en Buenos Aires y Córdoba, había utilizado ornamentos de tonos marfil, dorados y cobrizos.

El papa León XIV sorprendió con una vestimenta especial en Luján: por qué eligió los colores celeste y blanco y qué relación tienen con la Virgen.

Qué dice la Iglesia sobre los colores litúrgicos

La elección del celeste tiene una particularidad. La Instrucción General del Misal Romano fija los colores de las vestiduras según el tiempo litúrgico y el tipo de celebración. El blanco se usa, entre otras ocasiones, en las fiestas de la Virgen María. El verde corresponde al tiempo ordinario, el violeta al Adviento y la Cuaresma, y el rojo a celebraciones como Pentecostés o las fiestas de los mártires.

El celeste no figura entre los colores de uso general. Es un privilegio histórico concedido en el siglo XIX a España y a los territorios que formaron parte de la Corona española, y desde 1962 está reservado a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y a las misas votivas de esa advocación.

Virgen de Luján.

El vínculo con Luján no es casual, la imagen de la patrona representa precisamente a la Inmaculada Concepción. Por eso las casullas celestes son habituales en las celebraciones marianas en la Argentina, aunque en una misa papal fuera de esa fecha la elección resulta llamativa. De esta forma, León XIV eligió despedirse del país con un gesto visual y simbólico de la devoción argentina por la Virgen y los colores nacionales.