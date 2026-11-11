Las primeras palabras de Luciano Pereyra tras cantarle al papa León XIV: "Qué bendición".

Luciano Pereyra vivió una jornada especial en Luján, su ciudad natal, donde tuvo la oportunidad de cantar frente al papa León XIV durante la misa celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de la presentación, el artista compartió sus primeras palabras en redes sociales y expresó la emoción que le provocó formar parte de un acontecimiento histórico.

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"El alma vuela y las canciones se adentran en el corazón para unirnos una vez más", escribió el cantante en su cuenta de Instagram, junto a un mensaje en el que también hizo referencia al significado personal de la jornada: "La bendición de cantar en mi tierra, Luján, para recibir a tantos hermanos".

La publicación estuvo acompañada por un corazón blanco y un gesto de agradecimiento que reflejó la importancia que tuvo el encuentro para el músico, nacido y criado en esa localidad bonaerense.

La vez que Luciano Pereyra le cantó al papa Juan Pablo II

Esta no fue la primera vez que Luciano Pereyra tuvo la oportunidad de cantar ante un Papa, su vínculo con este tipo de acontecimientos se remonta a agosto de 2000, cuando tenía apenas 18 años y fue elegido para representar a la juventud latinoamericana durante el Jubileo de los Jóvenes, celebrado en Roma.

A los 18 años Luciano Pereyra le cantó al papa Juan Pablo II en Roma.

En aquella oportunidad, el artista interpretó "Solo le pido a Dios", el emblemático tema de León Gieco, frente al papa Juan Pablo II y una multitud de aproximadamente dos millones de jóvenes reunidos en Tor Vergata. La elección del cantante argentino estuvo vinculada también con el significado de la canción y el histórico conflicto del Beagle entre Argentina y Chile, cuya resolución contó con la mediación del Vaticano.

Veintiséis años después, Pereyra volvió a encontrarse con un escenario de características extraordinarias. Esta vez, con una trayectoria consolidada y a los 45 años, la experiencia tuvo un componente todavía más personal, cantar en su propia ciudad y ser parte de la recepción de León XIV en la Argentina.