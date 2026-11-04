El día que Luciano Pereyra le cantó Solo le pido a Dios a Juan Pablo II: 26 años después, la historia se repite ante el Papa León XIV.

La historia de Luciano Pereyra y los encuentros con los papas tendrá un nuevo capítulo en noviembre de 2026. El cantante oriundo de Luján fue convocado para participar de la celebración que encabezará el Papa León XIV el próximo 11 de noviembre, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será una ocasión especial para el artista: volverá a cantarle a un pontífice 26 años después de haberlo hecho por primera vez, cuando todavía era un joven que comenzaba a construir su carrera musical.

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La noticia lo tomó por sorpresa durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena. En medio del show, Pereyra interrumpió la música para compartir con el público la confirmación de su participación en la misa que se realizará en su ciudad natal. “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, expresó emocionado.

La reacción del público fue inmediata y el músico no pudo ocultar su conmoción. Más tarde, también compartió el momento en sus redes sociales y definió la convocatoria como una nueva bendición. La presentación tendrá un significado particular porque no solo lo reencontrará con una experiencia de su juventud, sino que además sucederá en el lugar donde nació y construyó buena parte de su historia personal.

La vez que Luciano Pereyra le cantó a Juan Pablo II en Roma

Para encontrar el antecedente de este encuentro hay que viajar hasta agosto de 2000. En aquel momento, Luciano Pereyra tenía 18 años y fue seleccionado para representar a la juventud latinoamericana en la XV Jornada Mundial de la Juventud, que se realizó en Roma, en el marco de las celebraciones del Jubileo.

El evento tuvo como escenario el predio de Tor Vergata y reunió a jóvenes de distintas partes del mundo junto al papa Juan Pablo II. En ese contexto, el cantante argentino tuvo la oportunidad de presentarse frente al pontífice y compartir su música en una de las experiencias más importantes de sus primeros años como artista.

La canción que eligió para aquella ocasión fue Solo le pido a Dios, el emblemático tema de León Gieco. La interpretación quedó asociada a un momento significativo de su trayectoria y se convirtió en uno de los antecedentes más especiales de su vínculo con la música y la fe.

"Cuando volví a Luján y vi el titular del diario en la casa de mis viejos recién caí en lo que había pasado. Me fui a la cocina y empecé a llorar", confesó Luciano unos años después sobre ese momento que marcó historia en su carrera.

Un nuevo encuentro con un Papa, esta vez en su ciudad natal

Más de dos décadas después de aquella presentación, Luciano Pereyra volverá a encontrarse con un pontífice. La diferencia es que esta vez el escenario será Luján, la ciudad donde nació y vive, y que se prepara para recibir a León XIV durante su visita a la Argentina.

La misa está prevista para el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y será una de las actividades centrales del cierre de la estadía del Papa en el país. Según se informó, el cantante formará parte de la celebración musical y tendrá la oportunidad de interpretar algunas canciones ante el pontífice.