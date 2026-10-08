Estudiantes lograron reducir en más de un 50% el deshielo de un glaciar en los Alpes usando mantas de lana de oveja

Cuatro estudiantes de maestría de la Universidad de Lausana lograron reducir en más de un 50% el deshielo del glaciar Tsanfleuron, ubicado en los Alpes suizos, al cubrir 200 metros cuadrados con mantas hechas de lana de oveja. El experimento, que se extendió de junio a septiembre de 2026, demostró que este material natural tiene una eficacia similar a las lonas sintéticas usadas históricamente para preservar el hielo alpino.

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El proyecto, bautizado “Keep It Wool”, fue impulsado por la organización ambientalista Summit Foundation junto al Centro Interdisciplinario de Investigación de Montaña (CIRM) de la UNIL. Los responsables, Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas y Léonard Duloube, buscaban una alternativa biodegradable a los geotextiles sintéticos, que generan contaminación por microfibras.

¿En qué consiste el proyecto "Keep It Wool" y cómo se aplicó en los Alpes?

El 22 de junio, los estudiantes colocaron dos prototipos tejidos por la empresa Fisolan, cada uno de 10 por 10 metros y con diferentes grosores, sobre el glaciar. Para comparar resultados, también dispusieron una cobertura convencional de geotextil del mismo tamaño. Las piezas se aseguraron con sacos de malta reciclados rellenos de gravilla para evitar desplazamientos.

Durante el verano, tomaron mediciones quincenales a través de estacas instaladas en el centro de cada área protegida para medir la pérdida de nieve y hielo. Los resultados superaron las expectativas: ambas mantas de lana limitaron el derretimiento en un nivel comparable a las lonas sintéticas tradicionales.

De residuo a escudo ambiental: el sorpresivo uso para la lana descartada en Suiza

El uso de lana no solo protege el glaciar, sino que también aporta una solución al desperdicio local de este material, ya que entre el 40% y el 70% de la lana esquilada en Suiza termina descartada o incinerada. Timothée Steiner, director del proyecto en Summit Foundation, señaló que la iniciativa buscaba dar un uso productivo a ese recurso que suele convertirse en residuo.

El ensayo de la Universidad de Lausana cubrió 200 metros cuadrados del Tsanfleuron entre junio y septiembre de 2026 (Summit Foundation).

Por su parte, Niklaus Saegesser, responsable de Fisolan, confesó que la durabilidad del tejido lo sorprendió: “Pensé que no sería suficientemente estable”. Mientras tanto, el estudiante Elliot Gaffiot valoró el logro con entusiasmo: “Ahora tenemos un resultado que podemos ver e incluso tocar. Funcionó increíblemente bien”.

Entre los dos prototipos, el de mayor grosor mostró un rendimiento ligeramente superior, aunque los investigadores aclararon que los datos son preliminares y que deberán analizarse más a fondo para confirmar la eficacia a largo plazo.

La dura advertencia de los científicos: "Es como poner un apósito sobre una herida que no deja de crecer"

El experimento se llevó a cabo en un contexto alarmante: el calor récord de 2026 adelantó el derretimiento de la nieve en semanas respecto a años anteriores, agravando la pérdida de hielo en los Alpes suizos. En las últimas décadas, los glaciares del país perdieron cerca del 40% de su masa, y alrededor de mil pequeñas formaciones desaparecieron por completo.

A pesar de los avances, el propio equipo reconoce las limitaciones del método. Las mantas, sean sintéticas o de lana, cubren apenas el 0,02% de la superficie glaciar suiza y permiten conservar alrededor de 300.000 metros cúbicos de nieve por año, una cifra muy baja comparada con los casi mil millones de metros cúbicos de hielo que el país pierde anualmente.

En ese sentido, Steiner fue contundente: “Pensar que podemos salvar los glaciares cubriéndolos con lonas es como poner un apósito sobre una herida que no deja de crecer”. Los estudiantes coinciden y sostienen que incluso una implementación masiva de estas coberturas no detendría la desaparición del hielo alpino.

Calentamiento récord en Suiza: la urgencia de reducir las emisiones de gases

Por eso, insisten en que la única vía real para frenar el retroceso de los glaciares es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Un informe oficial advierte que los océanos del país se calientan un 34% más rápido que el promedio global, lo que genera olas de calor, tormentas y la pérdida acelerada de glaciares.