Primera nevada del año en Córdoba: cayeron los primeros copos en Altas Cumbres y otras localidades

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes provincias, Córdoba vivió la primera nevada del año. Luego de que el Observatorio Hidro-Meteorológico provincial informara que “un frente frío con ráfagas fuertes del sector sur, tormentas y precipitaciones” iba a ingresar durante las últimas horas del lunes y las primeras de este martes, diversas zonas se vieron cubiertas por un manto blanco.

Los primeros copos comenzaron a caer minutos antes de las 7 de la mañana en la Escuela Ceferino Namuncurá Pampa de Achala, en el sector de Los Cerros, según reportó el medio Vía País. CbaInteriorInforma, a través de su cuenta de X, compartió una imagen del edificio escolar y sus alrededores cubiertos por la nieve.

De manera paulatina, otros sectores de la provincia mostraron un suelo totalmente cubierto por copos: el fenómeno no se limitó y la nieve se hizo presente en Traslasierra, La Cumbrecita y en Los Gigantes, en el valle de Punilla. La acumulación de hielo y nieve fue tal que, pasadas las 10 de la mañana, la Policía de Córdoba decidió cortar el camino de las Altas Cumbres, específicamente la Ruta Provincial 34, debido a la presencia de hielo y aguanieve sobre la calzada.

La nieve se extendió hasta Merlo, provincia de San Luis, ampliando el alcance de este inusual evento meteorológico. Este evento climático marca un inicio anticipado del invierno en la región, con condiciones que podrían extenderse hasta principios de junio. Esta semana, se esperan mínimas bajo cero en gran parte de las localidades del territorio cordobés.

Feroz temporal azotó Santa Fe: un muerto, evacuados y destrozos en toda la provincia

Un fuerte temporal azotó la provincia de Santa Fe: dejó una persona fallecida, evacuados, inundaciones y las clases suspendidas en varias localidades producto de las intensas tormentas de las últimas horas. La ciudad de Vera fue la más afectada luego de que cayeran más de 400 milímetros de agua.

Las intensas lluvias que se registraron durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, provocaron destrozos tanto en zonas urbanas como rurales, y obligaron a evacuar o asistir a más de cien personas. Las autoridades activaron un amplio operativo de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y otra naranja para este martes en toda la provincia.

La situación en Vera es crítica por la acumulación de agua. En medio del temporal, personal policial se entrevistó con el vecino Miguel Ángel Biancucci, quien confirmó que su mamá, Olga Pintos, sufrió un infarto al ver como su casa se inundaba y falleció. Luego de la triste noticia, desde la Municipalidad informaron que ya se encuentra en la ciudad “personal de la Secretaría de Protección Civil de la Provincia colaborando con la junta local”.

La intendenta de Vera, Paula Mitre, señaló que, en solo seis horas, "se registraron aproximadamente 420 milímetros" y advirtió que "no hay infraestructura que aguante eso". “La comunidad de Vera tuvo su noche más triste en su historia. Una lluvia inédita para la cual la ciudad no estaba preparada. Creo que no hay ciudad que esté preparada para evacuar ese volumen de agua en tan poco tiempo”, contó Mitre en diálogo con LN+. La funcionaria contó, además, que colapsaron los desagües “y se anegó la ciudad por completo”.

La funcionaria contó que muchas familias pasaron la noche con el agua hasta las rodillas dentro de sus viviendas. “Vivimos horas de mucha tristeza, de mucha zozobra. Una lluvia inusitada, realmente”, agregó Mitre, que también señaló que “cayeron piedras y había viento”.

En relación con los evacuados y quienes requieran de asistencia tanto en la ciudad de Vera como en el resto de la provincias, las autoridades destacaron que integrantes de la Junta Local de Protección Civil “se encuentran atendiendo los llamados telefónicos al 3483-490824, dando prioridad a las familias que soliciten la evacuación”.

