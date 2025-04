Semana Santa 2025: por qué es feriado el Viernes Santo.

Desde el domingo 13 de abril comenzó oficialmente la Semana Santa 2025 con la celebración del Domingo de Ramos, una fecha clave para el calendario litúrgico cristiano que marca el inicio de una de las conmemoraciones religiosas más importantes del año. Este período se extiende hasta el domingo 20 de abril, cuando se celebra la Pascua. En el medio, se destacan dos fechas significativas: el Jueves Santo (17 de abril) y el Viernes Santo (18 de abril), ambas vinculadas directamente con la pasión y muerte de Jesucristo.

A partir del segundo día señalado, surge una de las preguntas más frecuentes en esta época: ¿por qué es feriado el Viernes Santo?. La respuesta está relacionada tanto con la tradición cristiana como con la legislación argentina vigente. Según la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales, el Viernes Santo es considerado feriado nacional, y su celebración suele dar lugar a un fin de semana largo. Este año, el descanso comenzará el viernes 18 de abril y se extenderá hasta el domingo 20, permitiendo así tres días consecutivos de pausa laboral para la mayoría de los trabajadores del país.

¿Qué se conmemora el Viernes Santo?

El Viernes Santo es una de las jornadas más significativas dentro del calendario cristiano. Durante este día, se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz, un hecho central para la fe cristiana. Es un día de recogimiento, reflexión y oración en muchas comunidades religiosas, que lo viven con diversas tradiciones y rituales, como el Vía Crucis o celebraciones litúrgicas especiales que rememoran el sufrimiento de Jesús.

La Semana Santa comenzó con el Domingo de Ramos el pasado 13 de abril.

Este día forma parte del llamado Triduo Pascual, que comienza el Jueves Santo con la Última Cena, continúa el viernes con la crucifixión y culmina el Domingo de Pascua con la celebración de la resurrección de Cristo. Para los creyentes, representa un momento de profunda conexión espiritual y renovación de la fe.

¿Por qué es feriado el Viernes Santo?

Más allá del significado religioso, el Viernes Santo es feriado en la Argentina por disposición de la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos. Esta ley contempla expresamente esta fecha como jornada no laborable obligatoria en todo el territorio nacional.

En este 2025, el asueto cae el viernes 18 de abril, y muchas personas podrán aprovechar un fin de semana largo de tres días. Sin embargo, algunos trabajadores incluso podrán disfrutar de cuatro días de descanso, ya que el Jueves Santo (17 de abril) está considerado como día no laborable, aunque no feriado. Esto significa que su aplicación depende del empleador: algunas empresas otorgan el día libre, mientras que otras continúan con sus actividades habituales. Además, en caso de trabajar durante el jueves, el pago no se ve incrementado, a diferencia de lo que ocurre en los feriados nacionales.