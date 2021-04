Durante el fin de semana se supo que más de 4,2 millones de turistas viajaron por Argentina el fin de semana largo por las Pascuas. Además, se estima que gastaron 14.066 millones de pesos.

El número fue otorgado por la CAME quien, además, precisó que "luego de un año de pandemia, fueron prudentes en sus gastos, eligieron destinos cercanos, menos populares, viajaron en familia o entre amigos de confianza, cumplieron los protocolos y desembolsaron" esa cifra, con "un gasto diario per cápita de 2.000 pesos".

"Se estima que gastaron en promedio 1.150 pesos cada uno, sumando un total de $2.666 millones", precisó la CAME que, por otro lado, añadió: "entre turistas y excursionistas, 4,2 millones de personas recorrieron el país entre el jueves 1 de abril y este domingo 4, generando un impacto económico directo de 14.066 millones de pesos".

Por otro lado, la CAME precisó que este fin de semana largo "estuvo cerca de recuperar los valores pre-pandemia", ya que "el último fin de semana santo fue en 2019, con 2,1 millones de turistas y 2,6 millones de excursionistas". "Excepto la situación sanitaria y económica, fueron muchos los factores que jugaron a favor del turismo de pascuas este año: hubo buen tiempo, la fecha cayó sobre principio de mes, los empresarios del sector se mantuvieron prudentes y flexibles en los precios y también hay que mencionar el temor a que se vuelvan a cerrar las ciudades frente a la segunda ola por Covid-19 y no se pueda viajar luego por varios meses", indicó la CAME.

El miércoles 31, según el Ministerio de Turismo, ya se habían realizado 1,2 millones de certificados para viajar en estos días, uno de los requisitos para poder transitar hacia los destinos. Asimismo, explicó que "hacia el lunes 29 de marzo ya se hacía difícil conseguir alojamientos" y agregó que "los centros más elegidos fueron las localidades de la Costa, Córdoba, Iguazú, Salta, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos".