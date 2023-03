Selección Argentina: Corridas e incidentes afuera del Monumental con hinchas sin entradas

Personas que se quedaron sin entradas para ingresar al estadio para ver a la Selección Nacional e hinchas que tenían tickets falsificados protagonizaron cruces con los policías dispuestos para los operativos de seguridad alrededor del Monumental.

A media hora del inicio del partido de la Selección Argentina con el seleccionado de Panamá, cientos de hinchas intentaron entrar a la fuerza sin tickets y protagonizaron incidentes con los efectivos de Policía militarizada de la Ciudad dispuestos para los operativos. Las personas que se quedaron afuera del estadio Monumental, ya sea por no tener entradas o por haber conseguido tickets de reventa no válidos, intentaron forzar las vallas sobre la avenida Udaondo y Libertador.

La previa del encuentro que estaba planeado como una fiesta para celebrar el campeonato mundial que consiguió el equipo albiceleste en Qatar se empañó cuando muchos se dieron cuenta que sus entradas estaban falsificadas. Sumado a eso, muchos intentaron generar desmanes para ver si eso les permitía entrar al estadio. Hubo corridas en las inmediaciones de la cancha de River Plate durante alrededor de media hora.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape, que los incidentes se dieron "con personas estafadas y tenían entradas falsas", aunque "no pasó a mayores". Los tickets fraudulentos habrían sido comprados por 70 mil pesos e incluía también el viaje por ese valor.

Previamente, las avenidas Figueroa Alcorta y Libertador así como la calle Udaondo fueron una auténtica marea de personas entremezcladas con colores patrios en el camino a pie al estadio de River Plate, debido a que la pasión por el fútbol se reconoce de diversas formas y el hincha se identifica con un escudo o una bandera, pero esencialmente a través de una camiseta, como sucede en las inmediaciones del Monumental.



El logro mayor de la Scaloneta se concretó el 18 de diciembre de 2022, cuando levantó la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar. Y si bien ya se había ganado la consideración de los hinchas con antelación, aquel que tenía alguna duda con este hoy más que reconocido equipo, la despejó definitivamente.



Con Lionel Messi como símbolo, el equipo logró una simbiosis muy fuerte con el hincha. La demostración se hizo patente hace días cuando el crack rosarino congregó a miles de fanáticos en la puerta de un restaurante del barrio porteño de Palermo. Y la fiesta del Monumental, para celebrar "en casa" la gloria mundial, reafirmó que esta selección logró que los colores celeste y blanco predominen de manera abrumadora.

En el estadio sonó el "Muchachos" entonado por su creador

Fernando Romero, el creador de la letra de la canción "Muchachos", y el histórico Tula con su bombo tuvieron su momento especial en la fiesta de los campeones del Mundo en el estadio Monumental. Romero y Tula ofrecieron el premio "The Best" que le entregó la FIFA a la hinchada del seleccionado por haber sido la mejor del 2022.



Luego, Fernando Romero, quien creó la letra de la canción "Muchachos" con música de La Mosca, cantó, con emoción, el hit con la compañía del público. "Estoy emocionado de estar acá. Somos la mejor hinchada del mundo", arengó Tula, quien acompaña al seleccionado desde el Mundial de Alemania 1974.