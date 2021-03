Fernán Quirós confirmó que la cepa Manaos y la británica están circulando en la Ciudad.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, confirmó hoy que las cepas británica y de Manaos de coronavirus circulan en la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, el ministro aclaró que todavía no se cumplan ciertos "prerrequisitos" para poder definirla como "circulación comunitaria", pero que es posible que eso cambie en los próximos días.

"Sabemos que ambas cepas están en el territorio argentino, en el área metropolitana y en la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esas cepas no tomen velocidad de contagio, porque son más contagiantes que las cepas que ya teníamos", dijo hoy Quirós en conferencia de prensa y detalló que los contactos comenzaron a detectarse "desde los últimos días del año pasado".

Detectaron las nuevas cepas a CABA

Fernán Quirós dio detalles sobre la aparición de las nuevas cepas de coronavirus en Ciudad de Buenos Aires. El ministro contó que "ambas cepas han sido detectadas en la Ciudad, tanto de personas que han vuelto de esos sitios, de Brasil o de Europa".

"Luego, han sido detectadas en contacto estrecho de esos mismos viajeros, y luego han sido detectadas en personas que no tienen un vínculo epidemiológico claro ni con viajeros ni con contactos estrechos", continuó su descripción sobre la situación epidemiológica en la Ciudad.

Quirós aseguró que, más allá de que no puede calificarse aún como de "circulación comunitaria", es decir cuando los contagios se producen entre personas que ni siquiera tuvieron contacto con viajeros, la Ciudad llegará a esa situación en cuestión de días.

"La categoría de circulación comunitaria tiene algunos prerrequisitos que aún no estamos seguros de que se cumplan, pero es un tema evolutivo, si no hay una circulación comunitaria clara hoy, lo habrá dentro una semana, no es cuestión de ponerle una categoría", explicó el funcionario.

Los contagios en CABA

En las últimas 24 horas se detectaron más de 1794 casos confirmados en Ciudad de Buenos Aires. Debido a la alza de la curva de contagios, Quirós llamó a extremar los cuidados, sobre todo de cara al comienzo del fin de semana largo. "Estas cepas lo que tienen es mayor contagio por aerosol porque tienen más carga viral las personas que lo tienen", admitió el ministro sobre las nuevas cepas que circulan en CABA.

Por estos motivos, llamó a evitar "el lugar cerrado, el lugar mal ventilado, el lugar donde estamos mucho tiempo con alguien y se contamina el aire ambiente por la humedad que la persona saca de la boca, necesitamos protegernos de los lugares cerrados".

Además, Quirós pidió que quienes salgan o lleguen a la Ciudad para pasar la Semana Santa se realicen un test en el centro para viajeros que funciona en La Rural o en el que se habilitará este fin de semana en Costa Salguero, además de los que ya funcionan en las terminales de ómnibus y en Aeroparque.

Sobre el aumento en los contagios en la Ciudad, señaló que no se puede comparar la actual curva de casos con lo que ocurría el año pasado ya que se están "testeando 3 a 4 veces mas que lo que testeábamos el año pasado". "No es muy comparable, hoy se reportan mucho mas casos", agregó y aseguró: "Seguramente este año veamos números mas significativos, pero no necesariamente indican que la epidemia está más distribuida". Finalmente, detalló que a diferencia del año pasado, el aumento de casos no está acompañado por la mayor "necesidad de camas de terapia intensiva".

Las vacunas aplicadas en CABA