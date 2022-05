El abogado de la denunciante de Villa cruzó a Boca: "Quedar como institución modelo sale caro"

Roberto Castillo se refirió al protocolo de Género del Xeneize y apuntó contra el abogado de Villa. "No voy a ir al club a revictimizarla", aseguró.

La causa que tiene como protagonista a Sebastián Villa, por presunto abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio, sigue su curso mientras comienzan a darse declaraciones cruzadas en diversos medios de comunicación. El abogado de la denunciante, Roberto Castillo, cruzó duramente a Boca Juniors -todavía no activó el protocolo y no tomó medidas contra el jugador- y al letrado que defiende al delantero colombiano. "Quedar como una institución modelo sale muy caro", sostuvo.

En declaraciones radiales por AM990, el representante de la víctima recordó que la denunciante declaró durante 7 horas en la fiscalía; razón por la cual, a pesar de lo que dictamina el protocolo de la institución llevado adelante por el Departamento de Inclusión e Igualdad, no se acercarán a Brandsen 805 a denunciar. "No voy a ir a Boca a revictimizarla a ella. Boca podría tener un buen gesto, el problema es que en esta oportunidad quedar como una institución modelo le sale muy caro. Si fuera un jugador de básquet, te puedo asegurar que lo apartan".

Sobre esto último, Castillo dio a entender que "comercialmente deben estar entre la espada y la pared, entre la empatía que hay que tener con una víctima de abuso sexual y el negocio monetario" y por eso se amparan en el principio de inocencia del jugador. "Si voy con ella y la someto a una revictimización como es relatar de nuevo en una oficina ¿con quién? ¿con un abogado de Boca? Que pertenece a los mismos intereses... No se van a pegar un tiro en el pie, lo entiendo así y entonces vamos por el camino que corresponde, que es la Justicia, vamos al proceso penal y si Boca quiere ser empático, lo será y sino, que no lo haga, están en todo su derecho".

Por otro lado, apuntó directamente contra su par Martín Apolo. El pasado miércoles, quien representa al delantero colombiano minimizó las pruebas disponibles hasta el momento y sostuvo: "Él (Villa) me refirió que el hecho denunciado no existió al brindarme su versión, describe una situación de sexo consentida". Frente a esto, el abogado de la joven redobló la apuesta y lanzó: "No perdamos de vista lo que dijo que para ellos es sexo consentido, con lo cual ya estamos diciendo que el hecho existió. Ahora lo que estamos discutiendo es que para esta chica fue abuso, que le dejen las piernas como se la dejaron no es sexo consentido".

Además Castillo se volvió a referir a la indagatoria de la médica ginecóloga del Hospital Penna: "La doctora aduce que no se acuerda y como la memoria es algo tan subjetivo, no sabemos si realmente no recuerda o tiene miedo. Nos dio lo que necesitábamos, que es que la atendió". Y sobre eso, resaltó: "Dijo que efectivamente trabajaba los lunes y con residentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el registro es de guardias. No es exhaustivo, se le hizo un tacto y se dejó asentado que se atendió. Le dijeron que se tiene que hacer estudios y no se los hizo porque huyó despavorida por el entorno de Villa".

Asimismo, tal como expresa la causa, el abogado de la denunciante remarca: "La chica lo que refiere es que la doctora la había inducido a que denuncie y lo cierto es que ella no quería. Es más, ella fue al hospital por el dolor que tenía en el cuerpo y en sus partes íntimas. Ella no fue a denunciar, sino que fue a pedir analgésicos y que le digan cómo tratar el dolor. Situación que ocurrió así, se le diagnosticaron medicamentos". Y tras volver a señalar que la indagatoria de la médica fue "algo contradictoria", manifestó: "Se dieron circunstancias que generaron que su declaración cobre más relevancia".

De todas maneras, el abogado dijo que hay dos situaciones a tener en cuenta: una es la social y mediática que, según él, le dio "mucha importancia a la declaración de la médica producto de que sonó raro que no se encuentre en la ciudad, que no quiera hacer una videollamada y en el medio de la declaración, se le corte la luz" y otra que un abuso sexual "se determina con las pericias psiquiátricas y psicológicas". Para cerrar, en los próximos días confirmó que sumará un video donde se ven todos los moretones en su cuerpo

