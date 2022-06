Caso Villa: un gol que resuena ante el silencio de Boca Juniors, a pesar del pedido de detención

El pedido de detención de la fiscal espera por la respuesta del juez Maffucci Moore. Mientras tanto, Boca espera en silencio y deja de lado su compromiso con la sociedad. El futuro de Villa, una incógnita.

Sebastián Villa es -sin lugar a dudas- la gran figura del Boca Juniors de Sebastián Battaglia. El pasado domingo, frente a Arsenal de Sarandí, se lució con la pelota en los pies y convirtió el 2-1 en La Bombonera para que el campeón del fútbol argentino debute en la Liga Profesional con un triunfo y remarque su ilusión por el bicampeonato. Ahora, en La Rioja, por la defensa del título de la Copa Argentina, el colombiano también le dio la victoria y el pase a octavos de final al club para que los hinchas sigan soñando con volver a dar la vuelta. Y así, como si nada pasara a su alrededor, su nivel sigue siendo alto y sus bailes se reproducen constantemente, a pesar de las denuncias por violencia sexual que pesan sobre sus hombros.

En las últimas horas, se conoció que la fiscal Vanesa González elevó un pedido de detención para el jugador colombiano por la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que presentó su expareja por un hecho ocurrido el año pasado. Será el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore, quien definirá finalmente si se convalida el arresto o no. Dicha solicitud se debe resolver en los próximos cinco días; además, el magistrado deberá determinar si da lugar al planteo de eximición de presión formulado hace unas semanas por el abogado del futbolista, Martín Apolo. Este recurso se había desestimado en su momento porque no existía tal pedido, pero ahora sí.

En medio de dicha solicitud, la fiscal remarca la importancia "no solo de perseguir a los autores de delitos" sino también de "concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado", al resaltar que el poder económico y social de -en este caso- Villa parece otorgarle una sensación de impunidad frente a la víctima vulnerable. "Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villa resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley", sostuvo.

De hecho, la fiscal González expone precisamente como punto principal la importancia de dar "un ejemplo de conducta" frente a la sociedad, en busca de un verdadero cambio en lo que refiere a la problemática de violencia de género -teniendo en cuenta que muere una mujer, trans o travesti cada 28 horas en Argentina-.

La misma postura tomó la recientemente elegida gerenta del Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la abogada Paula Ojeda: "No estoy de acuerdo con la decisión del club de que siga jugando. El fútbol debe ser un deporte que puede y debe estar libre de violencias. La institución tiene que separarlo y no dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva su situación". Y cerró tajante: "Los clubes no son la justicia pero si existe una imputación, es importante que la dirigencia separe al jugador para visibilizar el acompañamiento a la víctima y dar el ejemplo. Si separás a Villa o a cualquier jugador denunciado, das el ejemplo de las políticas que querés para tu club".

Cuál es la postura de Boca Juniors

Es cierto que los clubes no deben actuar como jueces ni pueden tomar determinaciones legales, pero cuando existe una imputación de este estilo -y con semejante gravedad- es importante mostrar compromiso social, empatía y acompañamiento con la presunta víctima. Si cada fin de semana, Villa juega a la pelota con total libertad y festeja sus goles con sus ya reconocidos bailes, ¿cuál es la imagen que se busca transmitir a los más chicos? ¿Se puede estar imputado por un delito semejante como lo es una violación y aún así vestir los colores de uno de los clubes más importantes de Argentina y Sudamérica? Y si la respuesta es afirmativa, ¿ser jugador de fútbol profesional te desliga de ciertos comportamientos y compromisos avalados dentro del contrato social?

Actualmente, desde Boca Juniors no tomaron grandes medidas tras conocer la acusación que tiene como protagonista a su figura estrella. Los argumentos para mantener estos silencios están principalmente relacionados al principio de inocencia y al contrato de trabajo que deben cumplir con el futbolista (además, sostienen la importancia del patrimonio del club y su valor comercial). Frente a estos grises, la dirigencia del Xeneize opta por mantenerse en un vacío legal y no accionar de ninguna manera. El protocolo de Género del Departamento de Inclusión e Igualdad, según sus autoridades, se activó y acompaña de forma psicológica y psiquiátrica a la víctima y al jugador.

Pero más allá de esto, se dejó en claro desde el primer día que no habría grandes sanciones o suspensiones hasta que la investigación y las autoridades judiciales se expidan en relación al hecho. "Todo el mundo tiene el derecho a ser escuchado, tanto la chica que denuncia como nuestro jugador. Pero en la Constitución Argentina, el único que dictamina si uno es culpable o no, es un juez de la República", afirmó Jorge "Patrón" Bermúdez, exjugador e integrante del Consejo de Fútbol. Y agregó en la misma línea: "Las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones. Respetamos al hincha, amamos a nuestra Institución. Sabemos que la Ley y la Justicia tienen sus normas, los jueces son ellos lo que la deben impartir".

En varias ocasiones se señaló que hasta que no haya una determinación o no se lo llame a indagatoria, el club no accionará de ninguna forma y Villa seguirá saltando a la cancha cada fin de semana para defender los colores del Xeneize. Ahora, la situación puede cambiar rotundamente: tras la pericia psiquiátrica, se confirmó que "tiene una personalidad normal", "no se observan rasgos psicopáticos o psicosis", tampoco presenta patologías psiquiátricas o trastornos mentales ni resulta peligroso para sí mismo o terceros. Esto quiere decir que el colombiano podrá ser llamado a indagatoria para defenderse.

A pesar de las acusaciones, se sigue luciendo en Boca:

¿Qué depara el futuro de Villa?

Si el juez Maffucci Moore, conocido y repudiado luego de que en agosto del 2020 determinó liberar a un hombre que había abusado sexualmente de su hija de 6 años, acepta el pedido de la fiscal y ordena la detención, Boca no tendrá otra opción que acatar y quedarse sin su gran figura. En cambio, si se niega dicha orden, se espera que el abogado defensor de la víctima, Roberto Castillo, lo llame a indagatoria para que pueda dar su versión de los hechos y se defienda de las acusaciones del caso. A partir de allí, el magistrado tendrá todas las pruebas, testimonios, mensajes entre los protagonistas y pericias psiquiátricas para tomar la decisión de elevar el caso a juicio oral o desestimarlo por completo.

La postura de Boca, en caso de que se efectivice el llamado a declaración de Villa, quedará en jaque y, frente a las pruebas, deberá accionar un protocolo para proteger la imagen institucional que ya se encuentra fuertemente deteriorada. En el medio de la polémica, el entrenador Sebastián Battaglia se muestra firme frente a los actos de indisciplina de algunos jugadores dentro del plantel (Agustín Almendra, Alan Varela, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Darío Benedetto). Al parecer, en lo que se refiere a lo futbolístico, las sanciones son contundentes y, en dichos casos, el escudo se respeta por encima de los nombres. Pero cuando se trata del ámbito privado, se mira hacia un costado y se protege a quienes ensucian la imagen del club con comportamientos que atentan contra el orden social.

"A mí no me sorprende el pedido de detención teniendo en cuenta que desde el primer día manifiesto que hay elementos probatorios extremadamente sólidos y que el relato de la víctima no presenta ninguna clase de fisura", comentó esta mañana el abogado de la denunciante, Castillo. Y sentencia sobre el tema: "Tanto Villa, como su entorno, su abogado y la institución tienen derecho a defenderse. Que juegue hasta que la Justicia le diga que no puede hacerlo más". Mientras la causa avanza, la segunda acusación de violencia de género contra otra expareja -Daniela Cortés- está a un paso del juicio oral. Conociendo la cronología del caso y su posible futuro, ¿hasta donde tirarán de la cuerda y ensuciarán el nombre de la institución en defensa de un Villa que ya tiene dos denuncias por violencia de género sobre la espalda?