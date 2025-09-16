Santiago del Estero: dos gendarmes fueron condenados a 8 años de prisión por drogar y violar a una compañera

Esta mañana, el Tribunal de Santiago del Estero condenó a 8 años de prisión a dos gendarmes que drogaron y abusaron sexualmente de una joven compañera en el 2019.

La denuncia se radicó en octubre de ese año y, en ella, la víctima contaba que había acudido el 19 a la noche a una celebración de camaradería en el Dique Los Quieoga. A la mañana siguiente, se levantó con fuertes dolores y molestias que no cesaron con el paso de los días. Luego de realizar una consulta con un médico le confirmaron que las dolencias correspondían con una agresión sexual.

La joven había sido obligada por estos dos efectivos a consumir cerveza combinada con unas pastillas. Tras haber ingerido esa mezcla, ambos gendarmes la violaron y escaparon del lugar.

Quiénes son los gerdarmes condenados por violar a una compañera

Los gendarmes condenados por drogar y violar a este mujer se llaman Williams Jovani Romero, nacido en la provincia de Misiones, que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de la fuerza; y Rolando Esteban Ríos, oriundo de Salta, quien se desempeñana como subalterno. Ambos sujetos recibieron una condena de 8 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Hasta ese momento, Romero y Ríos tenían pedidos de excarcelación, pero tras el juicio se revocó esa solicitud y se los trasladó a la prisión en la que cumplirán su pena.

Los encargados de declararlos culpables fueron los jueces del Tribunal del Juicio Oral Rosa Falco, Graciela Viana y Julio Carmelo Vidal de Avendaño.

Por otro lado, de acuerdo al Ministerio Fiscal de Santiago del Estero, quien llevó a cabo la investigación fue la fiscal Jesica Lucas, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, quien había pedido 13 años de prisión para los dos abusadores.