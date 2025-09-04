Hasta el momento no se reportaron víctimas ni heridos, pero varias personas fueron atendidas por inhalación de humo y derivadas a centros de salud para su mejor atención.

El municipio de Totoras, al sur de la provincia de Santa Fe, se vio sacudido por un impresionante incendio producto de la explosión de dos tanques de gasoil en un depósito de camiones. El hecho ocurrió esta mañana a un poco más de 50 kilómetros de Rosario, por la ruta 34.

Hasta el momento no se reportaron víctimas ni heridos, pero varias personas fueron atendidas por inhalación de humo y derivadas a centros de salud para su mejor atención. Además, las viviendas linderas, autos y árboles fueron alcanzadas por las llamas. Según contaron distintos testigos del hecho, "la ciudad se oscureció por el humo negro que invadió el cielo" y el "combustible corrió por la calle prendido fuego".

¿Cómo fue el incendio en Totoras?

Según los primeros reportes, el siniestro sucedió cerca de las 11:30 en una playa de estacionamiento de San Lorenzo y Saavedra. De acuerdo a medios locales, tras el impactante estruendo comenzaron las llamas y una cortina de humo de varios metros de altura tiñó el cielo de color negro en pleno centro del municipio. El depósito se encuentra a media cuadra del sanatorio regional, cerca de la plaza central y de la Municipalidad.

Además del humo negro, el estallido provocó derrame de gasoil que se extendió prendido fuego por la calle. El grupo de Bomberos Voluntarios de Totoras se movilizó de inmediato para contener el fuego y pasado el mediodía seguían con las tareas de enfriamiento, junto a dotaciones de Salto Grande, Correa y Las Rosas. Si bien no hubo que lamentar víctimas, las llamas alcanzaron viviendas aledañas, lo que obligó a la rápida evacuación de sus ocupantes.

¿Cuáles fueron las causas del incendio en Totoras?

Vanina Strada, periodista de la localidad, contó cómo fue la escena dantesca que presenció. "Se sintió una explosión fuertísima y después el combustible corrió a lo largo de dos cuadras, prendido fuego, incendiando todo a su paso", detalló.

De acuerdo al relato de la cronista, "explotaron tanques de gasoil en un depósito en centro de manzana. De ahí en más, el gasoil se derramó y se prendió fuego, provocando grandes daños y una densa columna de humo negro".

La situación fue tan inesperada para la localidad, que los vecinos salieron con mangueras a apagar el fuego en los árboles de la vereda. Strada también señaló que "las casas linderas se quemaron, de hecho se ven salir las llamas de la casa que está pegada a este depósito que explotó".

La localidad de Totoras se vio envuelta en llamas.

El operativo

En el operativo trabajaron más de 50 efectivos de manera coordinada para evitar una propagación mayor del incendio y así proteger a los residentes del área. Según remarcaron, la prioridad era mantener a salvo a la población y controlar los puntos de mayor riesgo.

Se usó espuma química para sofocar el fuego y disminuir la temperatura del tanque principal, que no llegó a explotar. Sin embargo, se escucharon distintas explosiones menores, presuntamente vinculadas a los depósitos secundarios de gasoil.