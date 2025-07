Nuevos informes periciales y declaración a médicos: qué dice la autopsia del juvenil de San Telmo que falleció en el quirófano

El caso de Camilo Nuin, juvenil de San Telmo fallecido la semana pasada mientras le realizaban una operación por una lesión de rodilla, sigue conmocionando al fútbol argentino. En las últimas horas se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia realizada al día siguiente de su muerte y al mismo tiempo, se solicitó la realización de nuevas pericias. A lo largo de la semana, a su vez, se tomará declaración al personal médico que intervino, perteneciente a la Clínica Espora de Adrogué, con el objetivo de determinar si hubo o no mala praxis.

Según el resultado preliminar de la autopsia practicada al cuerpo del joven, su muerte fue producto de un paro cardíaco al momento de la intervención quirúrgica en su rodilla, a raíz de una rotura de ligamentos; lesión común y hasta lógica en un deportista. Ahora, se elevó el pedido de nuevos informes periciales mientras se aguarda por el análisis de muestras (informe anatomo-patológico, para establecer las causas específicas del fallecimiento y la pericia toxicológica para descartar sustancias que pueden haber influido) que determinen la razón de dicho infarto.

Mientras tanto, el fiscal Carlos Pérsico, de la UFI N°10 de Delitos Culposos de Lomas de Zamora, quien se encuentra a cargo de la investigación, ya dispuso nuevas diligencias en la investigación para conocer qué ocurrió con Camilo. A lo largo de esta semana, están previstas declaraciones testimoniales a personal médico involucrado en la operación y a familiares del joven futbolista fallecido.

Según fuentes judiciales, intervendrá un médico de la asesoría pericial del Poder Judicial que analizará el obrar médico durante la operación y también evaluará las condiciones de salud previas del joven para determinar si existió o no una responsabilidad profesional. Además buscan conocer en qué momento surgió la complicación, para confirmar si se trató de un error o una situación inevitable donde el personal de salud no podía intervenir.

Luego de las pericias solicitadas, la evaluación del accionar médico por parte del Poder Judicial y los informes complementarios -que al menos llevarán un mes más-, el fiscal definirá si alguno de los profesionales de la clínica serán imputados penalmente por el fatídico hecho.

La fatídica muerte de Camilo Nuin

El joven de 18 años, jugador de la reserva de San Telmo, se presentó en la Clínica Espora de Adrogué para una cirugía programada en una de sus rodillas, para tratarse una rotura de ligamentos cruzados. Asistió al establecimiento junto a su familia, de buen ánimo, y a la hora de iniciada la intervención, los médicos le informaron a sus padres que "se había complicado" al momento de extraer el segundo injerto. Minutos más tarde, luego de intentar reanimarlo, anunciaron que había fallecido.

Desde el primer momento, su papá denunció que sospechaba de una posible "mala praxis" por parte del equipo médico, a pesar de que el cirujano que se encargó de la operación era de confianza. "Yo no entendía nada... ¿Están reanimando a una persona que se está operando de la rodilla? Quedé aturdido, hay cosas que no recuerdo. Vi a su mamá en el piso, le pregunté al médico qué pasó y por qué... No recuerdo las respuestas", expresó al a prensa. Tiempo después pidió verlo y conmovido, contó que le había prometido cuidar a sus seres queridos. "La vida ya no tiene para mí ningún sentido", manifestó.

La propia familia señaló que sospechan de un posible error del anestesista, aunque resta esperar y conocer el resto de los informes para confirmarlo. "El cirujano fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos, le dijeron 'pará, pará que entró en paro'. Él no entiende bien por qué, no podemos certificar que sea una falla del anestesista hasta después de la autopsia", dijo.