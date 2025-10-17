Mezclar arroz con agua: para qué sirve este remedio ancestral que usan los orientales.

El agua de arroz, que se obtiene simplemente al mezclar arroz con agua, es un remedio ancestral que los orientales usan desde hace años. Sin embargo, pocas personas conocen sus múltiples beneficios, y día a día, la tiran y la desperdician después de cocinar arroz.

El agua de arroz se usa desde hace siglos para promover el crecimiento del cabello, fortalecerlo y dejarlo más sedoso y suave. Esto se debe a que el líquido con almidón que queda después de remojar el arroz es rico en nutrientes beneficiosos para el cabello, como magnesio, manganeso, zinc y vitaminas del grupo B y E.

“Con el tiempo, su uso constante puede fortalecer la cutícula, suavizar las hebras y minimizar la apariencia de las puntas abiertas”, explica el dermatólogo Yoram Harth, en diálogo con Real Simple. Además, también tiene grandes beneficios para la piel y muchas personas lo utilizan como tónico facial.

Beneficios del agua de arroz para el cabello

Si tenés el pelo finito o sin brillo, el agua de arroz lo fortalece y lo deja reluciente. Si sufrís de caída de cabello o tenés entradas, aplicar agua de arroz mientras masajeas el cuerpo cabelludo por algunos minutos también puede darte muy buenos resultados si sos constante en el tiempo.

En el caso de los cabellos rizados, el agua de arroz mejora la elasticidad y ayuda a los rulos a cobrar forma. Por otro lado, quienes se tiñen el cabello o lo tienen muy debilitado por procedimientos químicos, también se ven muy beneficiados por el agua de arroz, ya que engrosa el cabello y promueve su crecimiento.

Cómo preparar el agua de arroz

Antes que nada, es necesario que laves el arroz, ya que sus granos contienen suciedad. Dales una enjuagada debajo de un chorro de agua fría. Una vez lavado, poné a hervir arroz como lo hacés normalmente, la cantidad que quieras. Se tiene que cocinar a fuego lento durante 20 minutos. Una vez que hierva, colá el arroz y quedate con el agua. Pasá el agua a un recipiente, idealmente a un atomizador, para que puedas aplicarlo como un spray.

Agua de arroz para el cabello.

Cómo aplicar el agua de arroz en el pelo

Hay dos formas de incorporar el agua de arroz a tu rutina para el pelo:

Forma 1: enjuague antes del acondicionador

Lavate el pelo como lo hacés normalmente en la ducha, con shampoo. Después, aplicá el agua de arroz en toda la cabeza. Asegurate de empapar bien el cuero cabelludo y las puntas. Masajeá tu cuero cabelludo suavemente con las yemas de los dedos durante un minuto y enjuagalo con mucha agua. Aplicá tu acondicionador como lo hacés siempre, para sellar la hidratación.

Forma 2: tratamiento previo al lavado

También podés usar el agua de arroz antes del shampoo como si fuese una mascarilla. Aplicátela en toda la cabeza, de raíz a puntas, y dejá actuar un mínimo de 20 minutos. Luego, entrá a la ducha y lavate el pelo con shampoo y crema de enjuague.

Información a tener en cuenta