¿Leptospirosis en Tucumán?: la enfermedad infecciosa no se transmitiría de persona a persona

Así lo detalló el presidente del Colegio Médico provincial, Héctor Sale, quien expresó su preocupación porque no logran identificar el origen de la enfermedad que ya provocó un muerto y cuatro internados graves.

El presidente del Colegio Médico de Tucumán, Héctor Sale, manifestó su "preocupación" por el virus o la bacteria aún no identificada y que ya desató un brote de neumonía bilateral. Al menos una persona murió y otras cuatro están internados graves en la provincia. Según el profesional, "no se trataría de una enfermedad que provoque una transmisión de persona a persona, por el hecho de que los contactos estrechos de estos pacientes no tienen síntomas".

"Se descartaron distintas causas posibles, como Covid-19, gripe, hantavirus, y se desestimaron además otros 17 probables virus y bacterias, aunque se enviaron las muestras al Instituto Malbrán”, agregó.

En este marco, enfatizó, a través de un comunicado, que "ven con preocupación la generación de este brote de una enfermedad infecciosa, que aún no ha sido identificada y que surge de una institución privada, habiendo afectado a seis profesionales que forman parte de la salud".

A su vez, Sale recalcó la preocupación por las cuatro personas internados que se encuentran en estado delicado, con asistencia respiratoria mecánica, sobre todo luego de que ayer muriera un paciente. "Esto habla del comportamiento crítico de esta enfermedad infecciosa, que se está manifestando como una neumonía bilateral", concluyó.

Un sanatorio de San Miguel de Tucumán debió ser aislado por la muerte de un médico y la internación de otros cuatro profesionales en terapia intensiva con asistencia respiratoria a causa de un virus no identificado. El Ministerio de Salud provincial todavía no pudo detectar el origen de la enfermedad.

Se trata del centro de salud Luz Médica, ubicado en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán. Las primeras investigaciones indicaron que el extraño virus ataca fuertemente las vías respiratorias y deriva en cuadros graves de neumonías bilaterales. En tanto, algunos especialistas no descartan que se trate de leptospirosis, una enfermedad producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de las ratas y otros animales.

En este marco, el ministro de Salud local, Luis Medina Ruiz, señaló que "hemos detectado un brote de neumonía bilateral en seis pacientes que padecen neumonía bilateral, esta enfermedad es una forma de manifestarse de muchas enfermedades respiratorias. En esta época primeramente sospechamos de covid e influenza, tanto gripe A como B; incluso Hanta Virus, pero mediante la investigación se han descartado".

"Aún no hemos encontrado la etiología a pesar de continuar estudiando no sólo virus, sino también de bacterias, con cultivos por medio de un estudio que se llama FilmArray. Tenemos esa tecnología en Tucumán, que investiga 25 gérmenes, y también dieron negativo", agregó.