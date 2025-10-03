El síndrome crónico que afecta la vida cotidiana de todos, según el Hospital de Clínicas

El síndrome de Burnout es un fenómeno ocupacional reconocido por la OMS y se produce como consecuencia del estrés crónico laboral no gestionado de forma adecuada. Los especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires dan indicaciones sobre sus síntomas y sobre cómo tratarlo.

Los doctores Sergio Azzara y Diego Sánchez Gelós afirman: "Padecer este síndrome no es una falla personal. Es la respuesta de un organismo exigido durante demasiado tiempo. El primer paso es pedir ayuda. El segundo, comenzar con pequeñas acciones sostenidas".

Los especialistas sostienen que las principales causas del Burnout son:

El aumento sostenido de la carga laboral.

La exposición continua a situaciones emocionalmente intensas.

El impacto prolongado de la pandemia.

A nivel internacional, la pandemia representó un incremento notable de esta condición. Por su parte, los doctores advierten que el mayor riesgo aparece cuando confluyen alta demanda emocional, urgencia y responsabilidad constante sobre el otro.

Burnout: síntomas y modos de prevenirlo

Es menester recordar que este trastorno no solo afecta la salud de los trabajadores con fatiga, insomnio e irritabilidad, sino que incrementa los errores en las tareas diarias, generando, en la mayoría de los casos, ausentismo, rotación y menor rendimiento.

A su vez, los especialistas señalan que este síndrome presenta síntomas que suelen agruparse en tres dimensiones:

Agotamiento emocional persistente : el cual se evidencia por las sensaciones de fatiga extrema, irritabilidad y apatía.

: el cual se evidencia por las sensaciones de fatiga extrema, irritabilidad y apatía. Despersonalización : manifestando un trato distante hacia clientes, colegas o pacientes como mecanismo de defensa.

: manifestando un trato distante hacia clientes, colegas o pacientes como mecanismo de defensa. Baja realización personal: generando una percepción de ineficacia o falta de sentido en los logros cotidianos.

Los doctores del Hospital de Clínicas también señalan que las comparaciones deben ser cautelosas, ya que el cambio de contextos puede representar un cambio en la experiencia de los síntomas.

Un caso destacable fue el del personal de salud durante la pandemia: un 40% de los profesionales mostró niveles alterados y fuera del rango saludable de cortisol en cabello, el cual es un indicador de estrés crónico. Asimismo, el 12% cumplió criterios de Burnout según los resultados del proyecto UBACyT.

Por este motivo, se impulsó la creación de un Programa de Manejo de Estrés (PME) adaptado a la realidad hospitalaria. El mismo presenta módulos asincrónicos de regulación emocional, respiración, toma de decisiones y pensamiento crítico.

“Vimos que quienes toman decisiones desde un estilo predominantemente emocional presentan mayor agotamiento y despersonalización. En cambio, entrenar el pensamiento crítico y la toma de decisiones racional reduce el desgaste y mejora la sensación de eficacia", explican los Doctores Sánchez Gelós y Azzara.

Por último, los especialistas brindan tres aspectos distintos a tener en cuenta para prevenir el Burnout: