Coronavirus: los nuevos contagios son por la variante BQ.1 de Ómicron

Estas subvariantes ya representan más del 60 por ciento de los nuevos casos, según el informe de Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS). Piden que se refuercen los cuidados y la vacunación.

El linaje BQ.1 de Ómicron y sus derivados son las variantes predominantes del nuevo rebrote de coronavirus que atraviesa la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo al informe de Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), estas variantes ya representan más del 60 por ciento de los nuevos contagios. Como son más transmisibles que otras subvariantes y están asociadas a la "evasión inmune", los expertos recomiendan reforzar medidas de cuidado y la aplicación de dosis de refuerzos. No obstante, advierten que "gracias a la inmunidad natural y por vacunas no se espera un impacto sanitario importante".



"El linaje BQ.1 y sus derivados (como BQ.1.1) comenzaron a detectarse en el AMBA en las semanas epidemiológicas 41-42 (del 10 al 23 de octubre), y para las semanas 47 y 48 (21 de noviembre al 4 de diciembre) se asociaron con el 62,5% de los casos analizados. También se realizó la detección de otros linajes emergentes como el linaje recombinante XBB (dos casos) y linajes derivados del BA.2.75 (linajes BN y BY)", indicó el informe.

El virólogo Humberto Debat, integrante del Proyecto País, señaló que "en el informe anterior del Ministerio de Salud avisaba que BQ.1 y XBB habían sido detectadas; este reporte actual lo que muestra es la evolución de la frecuencia de estas versiones del virus que se caracterizan por estar asociadas a mayor escape inmune y una ventaja de crecimiento".



Y continuó: "Estas propiedades explican su aumento de frecuencia y desplazamiento de otros sublinajes de Ómicron como ba.4 y ba.5 que ahora son minoritarios al menos en el AMBA".



"Sin embargo, es importante destacar que esta subvariante nos encuentra en otro momento de la pandemia con muchas personas vacunadas y muchas que han tenido infecciones previas. Si estas variantes hubieran sido previas a esta situación su impacto sanitario hubiera sido terrible; en cambio hoy en el escenario que estamos no se esperan hospitalizaciones y muertes en cantidad, aunque por supuesto que van a haber algunas", sostuvo.



En este contexto, el informe señaló que "el linaje BQ.1 y sus derivados presentan mutaciones asociadas con evasión inmune (es decir que son capaces de generar mecanismos que evaden la respuesta generada en el sistema inmunológico por infecciones previas o vacunas), por lo que se recomienda reforzar las medidas de cuidado y la aplicación de refuerzos para la prevención de la Covid-19 severa".

Coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud informó el domingo pasado 27.119 casos positivos de coronavirus en Argentina, un 115% más que los registrados la semana pasada, cuando se confirmaron 12.609. Por otro lado, se confirmaron 7 muertes en la semana, lo que significa un descenso mayor al 20%.

De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes significa una baja del 22% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 9 fallecimientos.

De esta manera, suman 130.041 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.766.975 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

Con información de Télam