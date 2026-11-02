Salud mental al límite: el 78% de los jóvenes no recibió atención psicológica y la mitad carece de cobertura médica

De acuerdo con el informe, el 48,1% de las personas consultadas experimenta agotamiento frecuente y el 45,5% manifiesta estrés.

Mientras las políticas del gobierno de Javier Milei atentan contra el pueblo, el agotamiento, el estrés y la incertidumbre atraviesan la vida cotidiana de una proporción significativa de adolescentes y jóvenes que viven en barrios populares. Según detalló un informe del Instituto Periferias, un 78% de los encuestados no recibió atención de salud mental en los últimos meses. A su vez, el 53,7% señaló que no busca ayuda ante situaciones de malestar y el 45,4% declaró no tener cobertura de salud.

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El estudio relevó 1.746 casos de personas de entre 16 y 25 años en barrios populares de nueve jurisdicciones. De acuerdo con el informe, el 48,1% de las personas consultadas experimenta agotamiento frecuente y el 45,5% manifiesta estrés. Además, el 41,3% siente incertidumbre.

El relevamiento también registró otras formas de malestar: el 38% indicó sentir ansiedad con frecuencia; el 30,3%, angustia; y el 25,4%, tristeza. Los resultados muestran que estas experiencias están presentes en la vida cotidiana de una parte considerable de las juventudes encuestadas.

El director del Instituto Periferias, el sociólogo Daniel Menéndez, advirtió que "las dificultades para conseguir turnos y acceder a profesionales profundizan la brecha entre las necesidades de las juventudes y el abanico de respuestas disponibles".

El informe se publicó días después de la media sanción en el Senado para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, un proyecto promovido por La Libertad Avanza (LLA) y respaldado por bancadas aliadas que ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados.

El núcleo de la iniciativa gubernamental, que debió incorporar modificaciones a partir de objeciones de distintas provincias y bloques dialoguistas, habilita las internaciones involuntarias a partir del criterio de un único médico cuando se constate un riesgo grave para la vida o integridad física propia o de terceros, delegando su posterior comunicación al ámbito judicial.

Durante el tratamiento legislativo, la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea (LLA), justificó la modificación al plantear la necesidad de "llegar a tiempo" mediante el paso "del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente".

La economía, entre las principales preocupaciones

En medio de la crisis que atraviesa el país por las políticas del gobierno de Javier MIlei, el 64% manifestó inquietud por su situación económica; el 38,5%, por el trabajo o el desempleo; y el 20,4%, por las deudas o los préstamos. Entre los motivos señalados aparecen, además, los estudios (33,4%), la incertidumbre sobre el futuro (32,6%) y los problemas familiares (32,5%).

Noelia Cárdenas, coordinadora del grupo de trabajo sobre salud mental del Instituto, planteó que el bienestar emocional de las juventudes debe analizarse en relación con las condiciones sociales y económicas. "La salud mental juvenil no puede abordarse únicamente como una problemática individual, desvinculada de las condiciones sociales y económicas", sostuvo.

La especialista señaló la necesidad de fortalecer las políticas públicas, ampliar los dispositivos territoriales y garantizar espacios accesibles de escucha y acompañamiento. En esa línea, vinculó los malestares relevados con la precariedad laboral, las dificultades económicas y las tensiones que enfrentan adolescentes y jóvenes al construir un proyecto de vida.

En la Argentina de Milei, 2,5 millones de jóvenes de entre 25 y 35 años aún no lograron independizarse, lo que representa el 37% de ese grupo etario que todavía vive en la casa de sus padres y casi la mitad en viviendas con problemas estructurales. Los hogares encabezados por personas de 25 a 34 años presentan el déficit habitacional más alto del país, con un 52%. Según el primer Monitor de calidad del acceso a la vivienda, elaborado por el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda (OFAVA), este universo constituye una “demanda latente” que permanece fuera de los cálculos tradicionales del mercado.