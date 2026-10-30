El gobierno de la provincia de Buenos Aires cuestionó con dureza la media sanción obtenida en el Senado de la Nación para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, un proyecto promovido por La Libertad Avanza y respaldado por bancadas aliadas que ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados. La postura bonaerense fue encabezada por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, quien advirtió sobre el impacto negativo de los cambios y la falta de financiamiento por parte de la administración central.

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A través de la red social X, el funcionario provincial expresó su disconformidad con lo resuelto en el recinto legislativo. "Rechazamos la media sanción del Senado a la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. No resuelve ninguno de los problemas que atraviesa nuestro sistema de salud y, por el contrario, amenaza con complicar todavía más una realidad que ya es profundamente compleja", afirmó.

En esa misma línea, Kreplak remarcó la sobrecarga que asumen los distritos ante el repliegue del Estado nacional. "Tenemos un Gobierno nacional que no implementa las políticas necesarias, no invierte, no acompaña a las provincias y pone obstáculos a quienes todos los días sostenemos la atención. Somos las provincias y los equipos de salud los que nos hacemos cargo de dar respuestas ante una demanda creciente. En lugar de ayudar, nos hacen perder tiempo discutiendo reformas que no solucionan los problemas reales", sostuvo.

Asimismo, destacó que "gracias al trabajo de la militancia, de nuestros senadores y senadoras y de las y los trabajadores de la salud, logramos frenar muchos de los artículos que contenía el proyecto original".

De cara a la continuidad del trámite parlamentario en la Cámara baja, Kreplak remarcó que "la discusión continúa en la Cámara de Diputados" y concluyó: "Necesitamos inversión, planificación y políticas públicas que fortalezcan la atención en salud mental, no reformas que agreguen nuevas dificultades. No podemos permitir que avance una modificación que, lejos de resolver los problemas, termine profundizándolos".

Los cambios en la norma y los reclamos por recursos en el Congreso

El proyecto obtuvo luz verde en la Cámara alta tras cosechar 42 votos a favor frente a 21 sufragios en contra, nucleados en los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal.

El núcleo de la iniciativa gubernamental, que debió incorporar modificaciones a partir de objeciones de distintas provincias y bloques dialoguistas, habilita las internaciones involuntarias a partir del criterio de un único médico cuando se constate un riesgo grave para la vida o integridad física propia o de terceros, delegando su posterior comunicación al ámbito judicial.

Durante el tratamiento legislativo, la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea (LLA), justificó la modificación al plantear la necesidad de "llegar a tiempo" mediante el paso "del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente".

Por su parte, la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, defendió los centros especializados al remarcar que "no son manicomios" y enfatizó que "esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención".

Frente a ello, legisladores opositores manifestaron fuertes críticas: el radical Maximiliano Abad advirtió sobre "la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios", mientras que Guillermo Andrada (Convicción Federal) subrayó que el esquema vigente "fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley.