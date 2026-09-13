Sin casa propia y sin poder alquilar: más de la mitad de los jóvenes salteños no logra independizarse

Salta atraviesa una de las situaciones habitacionales más complejas del país entre los jóvenes: el 52% de las personas de entre 25 y 35 años todavía vive en su hogar de origen y no logró independizarse, principalmente por las dificultades para afrontar el costo de un alquiler o acceder a una vivienda propia. El dato surge de un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina, elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares, que estima que cerca de 2,5 millones de jóvenes de ese rango etario permanecen en sus hogares familiares en todo el país.

{{{htmlAmp}}}

El escenario adquiere especial gravedad en el norte argentino, donde se concentran algunos de los porcentajes más elevados de jóvenes que no logran alcanzar la emancipación habitacional. Tucumán encabeza el listado nacional con un 56%, mientras que Santiago del Estero y Jujuy registran un 53%, apenas por encima de Salta. En el extremo opuesto aparece la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje se reduce al 24%.

La problemática, además, no se limita a la imposibilidad de abandonar la vivienda familiar, ya que una parte importante de quienes permanecen en sus hogares también enfrenta condiciones habitacionales deficitarias. Según el relevamiento, el 46% de las personas de entre 25 y 35 años que continúan viviendo con sus familias reside en viviendas que presentan algún tipo de déficit.

La situación resulta todavía más marcada entre los hogares encabezados por personas de entre 25 y 34 años, donde la incidencia de problemas habitacionales llega al 52%, frente a un promedio general del 40% para el conjunto de los hogares argentinos. El dato refleja que incluso aquellos jóvenes que lograron formar su propio hogar enfrentan dificultades vinculadas con las condiciones y la calidad de las viviendas que ocupan.

Otro de los indicadores utilizados para medir el problema es el denominado “allegamiento”, que se produce cuando más de un hogar debe compartir una misma vivienda. Esta situación alcanza al 13% de los hogares encabezados por jóvenes de entre 18 y 24 años y expone las dificultades que atraviesan las nuevas generaciones para acceder a un espacio habitacional independiente.

A nivel nacional, el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina calcula que se necesitan aproximadamente 2,5 millones de viviendas nuevas para cubrir la demanda existente, una estimación que contempla tanto el déficit cuantitativo como las necesidades de refacción y la demanda generada por jóvenes que buscan formar su propio hogar.

En total, casi 6 millones de hogares argentinos presentan al menos una carencia habitacional, lo que representa el 40,3% del total. El fenómeno combina la falta de viviendas disponibles con problemas de calidad, hacinamiento y dificultades para acceder a una solución habitacional adecuada.

Crisis financiera en Salta: hay más de 186.000 morosos

La situación financiera de miles de familias salteñas muestra un escenario de creciente vulnerabilidad: según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborados a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores, Salta registra 186.635 personas con deudas en el sistema crediticio. El número representa el 3,1% del total nacional y ubica a la provincia en el séptimo lugar del país por cantidad de deudores. Además, el nivel de irregularidad crediticia alcanza el 17,7%, por encima del 15,7% registrado a nivel nacional.

La situación presenta diferencias importantes según el tipo de entidad financiera. En el sistema bancario tradicional, la morosidad en Salta llega al 12,3%. En las billeteras virtuales, en cambio, el índice trepa al 36,6%, también por encima del promedio nacional para ese sector, que se ubica en 33,9%.

El endeudamiento se concentra principalmente entre las personas de 25 a 54 años, que representan el 70,8% de los morosos registrados en la provincia. Dentro de ese segmento, el grupo de entre 25 y 34 años es el que reúne la mayor cantidad de personas con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, con un total, son 54.114 salteños.

Sin embargo, el dato que expone con mayor claridad la profundidad del problema aparece al observar la clasificación de los atrasos, porque de las 186.635 personas registradas como morosas en Salta, 124.727 se encuentran dentro de la categoría de “irrecuperable”, lo que equivale al 66,8% del total y representa el nivel más severo de incumplimiento contemplado por la clasificación crediticia utilizada en el informe.

El promedio de deuda por familia dentro del sistema alcanza los $2.118.077. La combinación entre el volumen de personas endeudadas, el nivel de irregularidad y la elevada proporción de casos considerados irrecuperables expone las dificultades que atraviesan numerosos hogares para sostener sus compromisos financieros.