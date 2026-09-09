Crisis financiera en Salta: hay más de 186.000 morosos y casi el 67% está en situación irrecuperable

La situación financiera de miles de familias salteñas muestra un escenario de creciente vulnerabilidad: según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborados a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores, Salta registra 186.635 personas con deudas en el sistema crediticio. El número representa el 3,1% del total nacional y ubica a la provincia en el séptimo lugar del país por cantidad de deudores. Además, el nivel de irregularidad crediticia alcanza el 17,7%, por encima del 15,7% registrado a nivel nacional.

{{{htmlAmp}}}

La situación presenta diferencias importantes según el tipo de entidad financiera. En el sistema bancario tradicional, la morosidad en Salta llega al 12,3%. En las billeteras virtuales, en cambio, el índice trepa al 36,6%, también por encima del promedio nacional para ese sector, que se ubica en 33,9%.

El endeudamiento se concentra principalmente entre las personas de 25 a 54 años, que representan el 70,8% de los morosos registrados en la provincia. Dentro de ese segmento, el grupo de entre 25 y 34 años es el que reúne la mayor cantidad de personas con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, con un total, son 54.114 salteños.

Sin embargo, el dato que expone con mayor claridad la profundidad del problema aparece al observar la clasificación de los atrasos, porque de las 186.635 personas registradas como morosas en Salta, 124.727 se encuentran dentro de la categoría de “irrecuperable”, lo que equivale al 66,8% del total y representa el nivel más severo de incumplimiento contemplado por la clasificación crediticia utilizada en el informe.

El promedio de deuda por familia dentro del sistema alcanza los $2.118.077. La combinación entre el volumen de personas endeudadas, el nivel de irregularidad y la elevada proporción de casos considerados irrecuperables expone las dificultades que atraviesan numerosos hogares para sostener sus compromisos financieros.

Los datos también muestran que las billeteras virtuales concentran una morosidad particularmente elevada. El 36,6% registrado en este segmento supera en casi tres puntos porcentuales el promedio nacional, en un contexto donde el acceso a servicios financieros digitales se extendió en los últimos años.

El escenario plantea así un desafío para los hogares salteños y para el sistema financiero, especialmente entre quienes acumulan atrasos prolongados y tienen mayores dificultades para acceder nuevamente al crédito.

Las PYMES de Salta advierten por deudas

Las pequeñas y medianas empresas de Salta atraviesan un escenario marcado por la caída del consumo, el cierre de comercios y dificultades para sostener la liquidez. A estos problemas se suman el endeudamiento, la acumulación de obligaciones tributarias y bancarias y el avance de embargos, según advirtió el titular de la Cámara PYME, Darío Pellegrini.

En declaraciones a El 10 TV, el dirigente señaló que la falta de ventas está afectando la continuidad de distintas unidades de negocio. “Cada nota periodística es como un copy-paste: falta de consumo, cierre de PYMES”, sostuvo al describir una situación que, según planteó, se repite en la provincia.

Pellegrini también se refirió a la relación entre los costos de las empresas y el poder adquisitivo de los consumidores. Según explicó, las PYMES enfrentan una “doble pinza”: por un lado, los trabajadores y consumidores tienen dificultades para afrontar mayores gastos y, por otro, las empresas no cuentan con margen suficiente para incrementar salarios o absorber nuevos costos.

La situación financiera también genera preocupación. El titular de la Cámara PYME alertó sobre dificultades en la cadena de cheques y de pagos, y afirmó que algunas empresas ya tienen problemas para afrontar compromisos incluso de montos relativamente pequeños.