Saldo negativo de la SUBE: de cuánto es en octubre 2026

La tarjeta SUBE ofrece un saldo negativo de emergencia para que los pasajeros puedan viajar cuando se quedan sin crédito. Sin embargo, el monto de emergencia varía de acuerdo al medio de transporte. De cuánto es en octubre y cómo quedan las tarifas tras los aumentos.

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De cuánto es el saldo negativo de la sube en octubre 2026

El saldo de emergencia, es un monto que el sistema deja usar cuando la tarjeta se quedó sin crédito. Sirve para pagar el viaje y, en la próxima carga, se descuenta lo adelantado. El saldo negativo de la SUBE se mantiene en $1200 durante octubre 2026 para colectivos, subtes y transporte fluvial.

En el caso de los trenes, el monto es menor y depende de la línea:

Trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Roca: hasta $650

hasta $650 Tren Urquiza: $480

El saldo negativo de la SUBE se descuenta al volver a cargarle crédito a la tarjeta

La opción de saldo de emergencia solo está disponible para la Tarjeta SUBE física, quienes usan la SUBE digital con el celular no tienen el mismo beneficio.

Aumentos de transporte en octubre 2026: cuánto sale viajar en subte, tren y colectivo

A partir del pasado jueves 1 de octubre comenzaron a regir nuevas tarifas en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así los nuevos precios quedan en:

Subte y Premetro

El pasaje del aumentó un 3,6% y pasó a costar $1817. El Premetro quedó en $636. Con este valor, el saldo negativo de $1.200 ya no alcanza para pagar un viaje en subte. Sin embargo, desde Emova mantuvieron los descuentos por cantidad al viajar en el mes:

De 21 a 30 viajes: 20% de descuento, con un boleto de $1.453,60

De 31 a 40 viajes: 30% de descuento, con un boleto de $1.271,90

Desde el viaje 41: 40% de descuento, con un boleto de $1.090,20

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

Las líneas porteñas aumentaron 3,7% y el precio depende de la distancia recorrida:

Hasta 3 km: $920,48

De 3 a 6 km: $1.022,81

De 6 a 12 km: $1.101,59

De 12 a 27 km: $1.180,44

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Las líneas bonaerenses aumentaron un 3,6%. Con SUBE registrada, los valores son:

Hasta 3 km: $1.206,39

De 3 a 6 km: $1.357,18

De 6 a 12 km: $1.507,98

De 12 a 27 km: $1.809,58

Trenes

Por ahora, el último aumento fue en septiembre 2026 la primera sección costaba $450, la segunda $640 y la tercera $790.