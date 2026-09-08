Los usuarios de colectivos, trenes y subtes pueden acceder en septiembre a una reducción del 55% en el valor del pasaje a través de la Tarifa Social Federal, un beneficio destinado a determinados grupos que utilizan el transporte público. Para obtenerlo, es necesario contar con la Tarjeta SUBE a nombre del titular y tener habilitado el atributo correspondiente.

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El descuento se encuentra disponible para quienes cumplen con los requisitos establecidos por el sistema y se aplica directamente al momento de abonar el viaje. De esta manera, los usuarios pagarán un monto menor al general en los servicios alcanzados.

La Tarifa Social Federal no requiere realizar un trámite cada vez que se utiliza el transporte. Una vez que está asociada a la Tarjeta SUBE, la reducción se aplica automáticamente en cada viaje elegible.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal?

La Tarifa Social Federal está destinada a distintos grupos que reciben prestaciones sociales o se encuentran contemplados por la normativa nacional. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, además de quienes reciben becas PROGRESAR.

También pueden acceder al descuento los beneficiarios de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, quienes participan del Seguro por Desempleo, titulares del Monotributo Social, trabajadores de casas particulares y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El beneficio consiste en una rebaja del 55% sobre la tarifa del transporte público. Para utilizarlo, el usuario debe tener el plástico personalizado y registrar el beneficio correspondiente.

¿Cómo accedo a la Tarifa Social Federal en el transporte público?

Las personas que pertenezcan a alguno de los grupos habilitados pueden gestionar la Tarifa Social Federal a través de los canales oficiales de SUBE. Para hacerlo, deben crear una cuenta utilizando el PIN SUBE, que se obtiene desde el apartado “Programas y beneficios” de Mi ANSES. También es posible realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención SUBE, presentando el último DNI vigente.

Para saber si corresponde el beneficio, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica SUBE al 0800-777-SUBE (7823) y seleccionar la opción 2.