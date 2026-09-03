Las personas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden acceder al transporte público gratuito en distintos servicios nacionales. Desde junio 2026, además, existe la posibilidad de vincular dicho documento con una Tarjeta SUBE registrada para viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

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El beneficio contempla un descuento del 100% sobre el valor del boleto en los servicios alcanzados. Si bien dicha vinculación es opcional, quienes no quieran realizarla pueden continuar utilizando el mecanismo tradicional y presentar el certificado físico o digital junto con el DNI.

¿Cómo vincular el CUD a la Tarjeta SUBE para viajar gratis en trenes y colectivos?

Para realizar el trámite es necesario contar con una Tarjeta SUBE registrada a nombre de la persona beneficiaria y tener el número de CUD, compuesto por diez dígitos. La gestión se realiza desde la cuenta personal de SUBE, en la sección destinada a los beneficios.

Una vez ingresado el número del certificado, el beneficio debe activarse. Para hacerlo, existen tres alternativas: acercar la tarjeta a una Terminal Automática SUBE, utilizar la aplicación SUBE en un teléfono Android que tenga tecnología NFC o apoyar la tarjeta directamente en la validadora de un colectivo e informar al conductor que se desea activar la prestación.

Ya habilitada la gratuidad, en los colectivos nacionales se debe informar el destino y apoyar la SUBE en la validadora hasta que el sistema confirme la operación. En los trenes, la tarjeta se utiliza al ingresar y nuevamente al finalizar el recorrido, mediante el sistema de check-in y check-out.

El beneficio está disponible para las personas que tengan un CUD vigente y, cuando corresponda, para sus acompañantes. En el caso de menores de edad, el certificado debe vincularse a una Tarjeta SUBE registrada a nombre del niño, niña o adolescente.

¿En qué líneas de colectivos y trenes se puede viajar gratis con el CUD?

La gratuidad mediante la vinculación del CUD con la Tarjeta SUBE alcanza a los trenes del AMBA, entre ellos las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa. También comprende el Tren del Valle y el tren de Chaco.

En colectivos, la modalidad alcanza a las líneas de jurisdicción nacional y a determinados servicios regionales incluidos por SUBE. La cobertura, por lo tanto, depende del servicio y de la jurisdicción a la que pertenezca cada línea.

Para los viajes de larga distancia existe un procedimiento diferente. Las personas con CUD pueden reservar pasajes gratuitos en los servicios nacionales presentando el DNI y el certificado vigente. La solicitud puede realizarse online y la empresa debe enviar el boleto hasta 48 horas antes de la salida.