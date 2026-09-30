Aumentan subtes, colectivos y peajes en Buenos Aires: cuánto sale el boleto

El transporte público aumenta desde el 1° de octubre de 2026 en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con nuevos valores para colectivos, subtes y peajes. En CABA, el boleto mínimo de las 27 líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña pasará a $920,48, mientras que el viaje en subte costará $1.817. En territorio bonaerense, en tanto, la tarifa mínima de los colectivos provinciales será de $1.206,39.

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El Gobierno porteño aplicará un ajuste del 3,7% sobre las tarifas alcanzadas por su esquema de actualización mensual. La fórmula utilizada contempla la evolución de la inflación medida por el Indec y un adicional del 2% sobre los valores del mes anterior.

Cuánto cuesta el colectivo en CABA desde octubre 2026

Las 27 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires tendrán una nueva escala tarifaria desde octubre. Para quienes abonen con tarjeta SUBE, los valores serán:

De 0 a 3 kilómetros: $920,48 .

. De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

El boleto mínimo sube así desde los $887,99 vigentes durante septiembre hasta los $920,48 a partir del nuevo cuadro tarifario. Para los pagos realizados mediante tecnología NFC o tarjetas bancarias se aplicará un valor promedio establecido dentro del cuadro tarifario.

Además, continuarán los descuentos para pasajeros frecuentes, con reducciones progresivas del 20%, 30% y 40% según la cantidad de viajes acumulados durante el mes. También se mantendrán las franquicias correspondientes a jubilados, estudiantes, docentes y beneficiarios de la Tarifa Social.

Cuánto sale el subte en octubre 2026

El boleto de subte aumentará de $1.753 a $1.817 desde octubre para los pasajeros que utilicen una SUBE registrada. La actualización se aplicará en toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte del mismo esquema de revisión mensual que alcanza a los colectivos porteños.

Los beneficios para pasajeros frecuentes continuarán vigentes, por lo que el precio efectivo del viaje disminuye a medida que aumenta la cantidad de usos acumulados durante el mes.

Aumento del subte en octubre 2026

Cuánto cuestan los colectivos en Provincia de Buenos Aires

Los colectivos que se encuentran bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires también tendrán nuevos valores desde octubre.

El cuadro tarifario quedará de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $1.206,39 .

. De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18.

De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98.

De 12 a 27 kilómetros: $1.809,58.

De esta manera, el boleto mínimo de las líneas provinciales será superior al correspondiente a los colectivos que dependen de la Ciudad. En cambio, las líneas que permanecen bajo jurisdicción del Gobierno nacional mantendrán por el momento el boleto mínimo en $742,81.

Aumento de los colectivos en octubre

Peajes en CABA: cuánto cuestan desde octubre

La actualización también alcanza a los peajes de las autopistas porteñas concesionadas a AUSA.

Para los vehículos particulares, las nuevas tarifas en horario pico serán:

Autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo: $6.785,16 .

. Autopista Illia: $2.820,85.

En el caso de las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, el valor anterior era de $6.671,74. De esta manera, desde el 1° de octubre comenzará a regir un nuevo cuadro de tarifas para la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque los valores finales dependerán de la jurisdicción, el medio de transporte y, en el caso de los colectivos, de la distancia recorrida.