Línea por línea: cuáles son los ramales que cambian o desaparecen en el AMBA

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, avanza con los cambios en distintas líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las modificaciones se producen a partir de solicitudes de las empresas operadoras y de trámites administrativos que todavía se encuentran en distintas etapas. En el caso de las 136 y 163, por ejemplo, el área comandada por Mariano Plencovich abrió un período para recibir opiniones, observaciones y sugerencias sobre el pedido de cese de autorización.

{{{htmlAmp}}}

¿Cuáles son las líneas de colectivos que cambian o desaparecen en el AMBA?

Línea 136: La empresa Sargento Cabral S.A. de Transporte solicitó el cese de la autorización para explotar esta traza, que actualmente vincula Primera Junta con San Antonio de Padua, luego de que en los últimos meses se acortara el trayecto que anteriormente llegaba hasta Marcos Paz y contaba con servicios hacia Navarro. El pedido todavía se encuentra en trámite y no implica, por el momento, que haya dejado de funcionar.

Línea 163: La misma empresa pidió dejar de operar esta línea nacional, cuyo recorrido histórico une Primera Junta con San Miguel. El servicio también había registrado cambios en sus frecuencias y extensión, mientras que otras prestaciones de la zona ampliaron sus trayectos. Al igual que en el caso de la 136, la Secretaría de Transporte habilitó un período de cinco días hábiles administrativos para presentar observaciones sobre la solicitud.

Línea 143: En este caso no se plantea eliminar la línea completa, sino reorganizar sus ramales. La propuesta presentada por La Central de Vicente López S.A.C. contempla suprimir los B, C, E, F y G, modificar los A y D, desdoblar el actual A y crear un nuevo servicio expreso. El proyecto también prevé cambios en las frecuencias y en la cantidad de vehículos asignados.

Entre las modificaciones proyectadas figura un ramal A entre Puerto Nuevo y Tapiales, mientras que el nuevo esquema contempla además un servicio B entre Plaza Constitución y Puente La Noria, otro C entre Puerto Nuevo y Tapiales con paso por la terminal de ómnibus Dellepiane y un expreso D entre Retiro y Tapiales.

Línea 88: El cambio está vinculado con la frecuencia de uno de sus servicios históricos por avenida Rivadavia. La prestación entre Once y Cañuelas pasó a contar con una unidad aproximadamente cada hora en ese tramo, utilizado también como alternativa para los pasajeros de Ramos Mejía cuando se interrumpe el tren Sarmiento.

Línea 182: También se modificó parte de su esquema. El ramal hacia El Palomar por Villa Basso fue anulado, mientras que otro servicio con destino a esa localidad, que circulaba por Colegio Emaús, fue recortado hasta Liniers luego de haber permanecido interrumpido durante enero y febrero.

A estos cambios se suma la reorganización de otras prestaciones de la misma zona: unidades de la línea 176 fueron transferidas a la 182, mientras que la 322 extendió su trayecto desde Merlo hacia Morón y posteriormente hasta Ramos Mejía. Además, incorporó un ramal al barrio Parque San Martín de Merlo que anteriormente pertenecía a la 136.